"Документ" возобновил оформление документов для мужчин за рубежом, но есть условие
Источник:ДП "Документ"
Зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" с 24 июля возобновили оформление документов для мужчин. Чтобы воспользоваться услугами, нужно иметь военно-учетные документы.
Предоставлять в филиалах госпредприятия будут 3 услуги. Воспользоваться ими можно в 6 странах.
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Действительные военно-учетные документы являются обязательными
Чтобы воспользоваться услугами госпредприятия, военнообязанным гражданам нужно осуществить верификацию через официальное приложение Минобороны "Резерв+" с помощью QR-кода.
Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным,
– отметили в паспортном сервисе.
Они также отметили, что осуществить подачу заявлений на оформление паспортных документов можно в:
- Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия),
- Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша),
- Мадриде, Валенсии (Испания),
- Праге (Чехия),
- Братиславе (Словакия),
- Милане (Италия).
В этих зарубежных подразделениях можно:
- оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).