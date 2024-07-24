"Документ" возобновил оформление документов для мужчин за рубежом, но есть условие

24 июля 2024, 16:59
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ДП "Документ"

Зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" с 24 июля возобновили оформление документов для мужчин. Чтобы воспользоваться услугами, нужно иметь военно-учетные документы.

Предоставлять в филиалах госпредприятия будут 3 услуги. Воспользоваться ими можно в 6 странах.

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Действительные военно-учетные документы являются обязательными

Чтобы воспользоваться услугами госпредприятия, военнообязанным гражданам нужно осуществить верификацию через официальное приложение Минобороны "Резерв+" с помощью QR-кода.

Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным,
– отметили в паспортном сервисе.

Они также отметили, что осуществить подачу заявлений на оформление паспортных документов можно в:

  • Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия),
  • Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша),
  • Мадриде, Валенсии (Испания),
  • Праге (Чехия),
  • Братиславе (Словакия),
  • Милане (Италия).

В этих зарубежных подразделениях можно:

  • оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обменять ID-карту или загранпаспорт (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обменять паспорт образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

Автор: Софія Рожик