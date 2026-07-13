Иностранным военнослужащим упростили оформление вида на жительство: как это происходит
В положении иностранных военнослужащих, проходящих службу в Силах обороны Украины, – произошли изменения. Теперь им стало проще получить вид на временное проживание.
Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны Украины, в стране официально вступил в силу новый, значительно упрощенный порядок оформления временных видов на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу.
Как оформить вид на жительство иностранным военнослужащим?
Изменения касаются тех иностранцев, которые подписали контракты с Вооруженными Силами Украины, Национальной гвардией или Государственной специальной службой транспорта.
Отныне:
- не проверяется адрес проживания в Украине,
- не требуется подтверждать адрес за рубежом,
- в некоторых случаях можно использовать просроченный паспорт,
- при продлении вида на жительство не требуется оформлять медицинскую страховку.
Законодательная основа для этих изменений была заложена еще Законом Украины № 4730-IX, принятым в декабре 2025 года и подписанным Президентом в феврале 2026-го, а также Постановлением Кабмина № 573 от 6 мая.
Новый миграционный порядок официально вступил в силу 10 мая 2026 года. Однако оборонное ведомство обращает особое внимание на критический срок: иностранцы, уже проходящие службу в Силах обороны, обязаны обратиться за оформлением вида на жительство в течение 6 месяцев со дня вступления закона в силу. Это означает, что документы необходимо подать строго до 10 ноября 2026 года.
Защитникам выдается биометрическое удостоверение с уникальным кодом категории "04/19". Срок действия этого документа теперь привязан к контракту: он выдается на весь срок действия соглашения о прохождении службы плюс дополнительные 6 месяцев после его завершения или расторжения.
Этот полугодовой буферный период предоставляется ветеранам для спокойного решения бытовых вопросов, прохождения лечения после ранений или организации безопасного выезда с территории Украины.
В течение всего этого срока лицо считается находящимся в Украине на законных основаниях
Для получения удостоверения иностранный военнослужащий должен подать в подразделение ГМС или уполномоченный орган:
- военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) – оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия,
- контракт о прохождении военной службы – оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия,
- обязательство воинской части уведомить ГМС о досрочном прекращении (расторжении) контракта.
Оригиналы документов возвращаются владельцу. Копии заверяет сотрудник ГМС или уполномоченного субъекта с пометкой "В соответствии с оригиналом".
При обмене вида на жительство по истечении срока действия иностранцы категории "04/19" освобождаются от требования предъявлять полис медицинского страхования.
С ней иностранный военнослужащий может:
- открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами,
- обращаться за нотариальными и медицинскими услугами,
- оформлять документы в государственных органах,
- подтверждать законность пребывания в ходе любых административных процедур.
Ранее иностранные военнослужащие вынуждены были решать миграционные вопросы параллельно с выполнением боевых задач.
Для самой же подачи заявления на оформление статуса требуется минимальный пакет документов: оригинал и заверенная копия военно-учетного документа или служебного удостоверения, контракт о прохождении службы, паспортный документ и письменное обязательство воинской части уведомить ГМС в случае досрочного расторжения контракта.
Для получения удостоверения необходимо обратиться в:
- подразделения Государственной миграционной службы Украины,
- государственного предприятия "Документ",
- ЦНАП.
Напомним, что в июне Зеленский поручил упростить привлечение иностранных добровольцев в ВСУ. Он анонсировал появление дополнительных соответствующих механизмов.