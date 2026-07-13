Иностранным военнослужащим упростили оформление вида на жительство: как это происходит

В положении иностранных военнослужащих, проходящих службу в Силах обороны Украины, – произошли изменения. Теперь им стало проще получить вид на временное проживание.

Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны Украины, в стране официально вступил в силу новый, значительно упрощенный порядок оформления временных видов на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу.

Как оформить вид на жительство иностранным военнослужащим?

Изменения касаются тех иностранцев, которые подписали контракты с Вооруженными Силами Украины, Национальной гвардией или Государственной специальной службой транспорта.

Отныне:

не проверяется адрес проживания в Украине,

не требуется подтверждать адрес за рубежом,

в некоторых случаях можно использовать просроченный паспорт,

при продлении вида на жительство не требуется оформлять медицинскую страховку.

Законодательная основа для этих изменений была заложена еще Законом Украины № 4730-IX, принятым в декабре 2025 года и подписанным Президентом в феврале 2026-го, а также Постановлением Кабмина № 573 от 6 мая.

Новый миграционный порядок официально вступил в силу 10 мая 2026 года. Однако оборонное ведомство обращает особое внимание на критический срок: иностранцы, уже проходящие службу в Силах обороны, обязаны обратиться за оформлением вида на жительство в течение 6 месяцев со дня вступления закона в силу. Это означает, что документы необходимо подать строго до 10 ноября 2026 года.

Защитникам выдается биометрическое удостоверение с уникальным кодом категории "04/19". Срок действия этого документа теперь привязан к контракту: он выдается на весь срок действия соглашения о прохождении службы плюс дополнительные 6 месяцев после его завершения или расторжения.

Этот полугодовой буферный период предоставляется ветеранам для спокойного решения бытовых вопросов, прохождения лечения после ранений или организации безопасного выезда с территории Украины.

В течение всего этого срока лицо считается находящимся в Украине на законных основаниях

Для получения удостоверения иностранный военнослужащий должен подать в подразделение ГМС или уполномоченный орган:

военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) – оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия,

контракт о прохождении военной службы – оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия,

обязательство воинской части уведомить ГМС о досрочном прекращении (расторжении) контракта.

Оригиналы документов возвращаются владельцу. Копии заверяет сотрудник ГМС или уполномоченного субъекта с пометкой "В соответствии с оригиналом".

При обмене вида на жительство по истечении срока действия иностранцы категории "04/19" освобождаются от требования предъявлять полис медицинского страхования.

С ней иностранный военнослужащий может:

открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами,

обращаться за нотариальными и медицинскими услугами,

оформлять документы в государственных органах,

подтверждать законность пребывания в ходе любых административных процедур.

Ранее иностранные военнослужащие вынуждены были решать миграционные вопросы параллельно с выполнением боевых задач.

Для самой же подачи заявления на оформление статуса требуется минимальный пакет документов: оригинал и заверенная копия военно-учетного документа или служебного удостоверения, контракт о прохождении службы, паспортный документ и письменное обязательство воинской части уведомить ГМС в случае досрочного расторжения контракта.

Для получения удостоверения необходимо обратиться в:

подразделения Государственной миграционной службы Украины,

государственного предприятия "Документ",

ЦНАП.

Напомним, что в июне Зеленский поручил упростить привлечение иностранных добровольцев в ВСУ. Он анонсировал появление дополнительных соответствующих механизмов.