Як повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства оборони України, в державі офіційно запрацював новий, суттєво спрощений порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу.

Як оформити посвідку на проживання іноземним військовим?

Зміни стосуються тих іноземців, які підписали контракти зі Збройними Силами України, Національною гвардією або Державною спеціальною службою транспорту.

Відтепер:

не перевіряють адресу проживання в Україні,

не потрібно підтверджувати адресу за кордоном,

у деяких випадках можна використовувати прострочений паспорт,

при продовженні посвідки не потрібно оформлювати медичне страхування.

Законодавче підґрунтя для цих змін було закладено ще Законом України № 4730-IX, ухваленим у грудні 2025 року та підписаним Президентом у лютому 2026-го, а також Постановою Кабміну № 573 від 6 травня.

Новий міграційний порядок офіційно набув чинності 10 травня 2026 року. Проте оборонне відомство звертає особливу увагу на критичний дедлайн: іноземці, які вже проходять службу в Силах оборони, зобов'язані звернутися за оформленням посвідки протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом. Це означає, що документи необхідно подати строго до 10 листопада 2026 року.

Захисникам видається біометрична посвідка з унікальним кодом категорії "04/19". Термін дії цього документа тепер прив'язаний до контракту: він видається на весь строк дії угоди про проходження служби плюс додаткові 6 місяців після її завершення чи розірвання.

Цей піврічний буферний період надається ветеранам для спокійного розв'язання побутових питань, проходження лікування після поранень або організації безпечного виїзду з території України.

Протягом усього цього терміну особа вважається такою, що перебуває в Україні на законних підставах

Для отримання посвідки іноземний військовослужбовець має подати до підрозділу ДМС або уповноваженого суб'єкта:

військово-обліковий документ (службове посвідчення військовослужбовця) – оригінал пред'являється, до заяви додається засвідчена копія,

контракт про проходження військової служби – оригінал пред'являється, до заяви додається засвідчена копія,

зобов'язання військової частини повідомити ДМС про дострокове припинення (розірвання) контракту.

Оригінали документів повертаються власнику. Копії засвідчує працівник ДМС або уповноваженого суб'єкта з відміткою "Згідно з оригіналом".

При обміні посвідки після закінчення строку дії іноземці категорії "04/19" звільнені від вимоги подавати поліс медичного страхування.

З нею іноземний військовослужбовець може:

відкривати банківські рахунки та користуватися фінансовими послугами,

звертатися за нотаріальними та медичними послугами,

оформлювати документи в державних органах,

підтверджувати законність перебування під час будь-яких адміністративних процедур.

Раніше іноземні військовослужбовці змушені були вирішувати міграційні питання паралельно з виконанням бойових завдань.

Для самої ж подачі на оформлення статусу потрібен мінімальний пакет: оригінал та завірена копія військово-облікового документа або службового посвідчення, контракт про проходження служби, паспортний документ та письмове зобов'язання військової частини повідомити ДМС у разі дострокового розірвання контракту.

Для отримання посвідки необхідно звернутися до:

підрозділу Державної міграційної служби України,

державного підприємства "Документ",

ЦНАПу.

Нагадаємо, що у червні Зеленський доручив спростити залучення іноземних добровольців до ЗСУ. Він анонсував більше відповідних механізмів.