Как Огнекрещение стало переломным моментом Революции Достоинства: воспоминания Виктора Ломоноса

19 января 2014 года в Киеве состоялось одно из самых ожесточенных противостояний времен Майдана. Тогда в центре украинской столицы были настоящие бои, которых независимая Украина до сих пор не знала. Впоследствии эти события окрестили как "Кровавое Крещение" или "Огнекрещение".

Именно 19 января на улице Грушевского запылали первые шины. Также протестующие бросали камни, "коктейли Молотова" и подожгли автобус МВД. "Беркутовцы" ответили применением травматического оружия, свето-шумовыми гранатами и водометами, запрещенными при минусовой температуре.

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Как все начиналось

Предшествовало этим событиям народное вече, на которое пришли несколько сотен тысяч человек. Предпосылкой стало скандальное ручное голосование за пакет законов, которые в народе назвали "диктаторскими". Эти документы существенно ограничивали права людей, прежде всего, на мирные собрания. Следовательно, практически исключили бы дальнейшие протесты на Майдане.

Что предусматривали "диктаторские" законы:

запрет движения в колонне более 5 авто,

15 суток ареста за установленную палатку,

арест за нарушение организации митинга,

заточение за маскировку или защитный шлем.

Штурм правительственного квартала начался после того, как один из лидеров тогдашней оппозиции Арсений Яценюк по требованию Майдана назвав единого лидера сопротивления объявил: "Здесь есть лидер. Это украинский народ". В итоге часть людей пошла в правительственный квартал, чтобы выразить протест. В конце концов основные противостояния произошли у зданий Кабинета Министров и Верховной Рады и чуть дальше – возле стадиона "Динамо" имени Лобановского.

О событиях Огнекрещения 24 канала в рамках проекта "Баррикады Достоинства" рассказал координатор Сумской области в составе Второй сотни Майдана, а потом сотник Сумско-Киевской сотни Виктор Ломонос. Активист подчеркнул, что движущей силой тогда была молодежь. Также отметил медиков Майдана, которые помогали раненым.

Огнекрещение: воспоминания о тех событиях – смотрите видео 24 канала

Жара на Грушевского: хроника событий от Виктора Ломоносова

Народное вече и действия лидеров оппозиции

По словам бывшего активиста Майдана на Народном вече к людям вышли лидеры тогдашней оппозиции – Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Арсений Яценюк. Поскольку они так и не определились, кто будет лидером, активисты их прижали за сценой, и разговор состоялся на натянутых тонах.

"Солнцестояние" уже всех достало тогда, потому что началась определенная деморализация среди активистов. Дело в том, что тогда мы длительное время были без семей, без тепла. Еще бы немного, и уже свои начали бы бить,

– вспоминает он.

Но через некоторое время все успокоилось. И в конце концов люди разошлись кто куда. Однако представители оппозиции намеревались ехать в Днепр, чтобы отмечать Крещение и "омыть грехи".

Протестующие в Правительственном квартале во время событий Майдана / Фото с фейсбук-страницы "Сумско-киевская сотня"

Боевые действия в правительственном квартале

Об активных событиях в правительственном квартале на Грушевского Виктор узнал позже. К нему позвонил десятник их сотни и говорит: "Брат, на Груше (Грушевского – 24 канал) началась жара. Уже молодежь забрасывает коктейлями, уже все пылает. Одним словом, начались боевые действия".

"Мы побежали в правительственный квартал. Когда туда прибыли, то увидели, что некоторые сотни стоят под стеной и не реагировали. Патриотически настроенная молодежь, в частности ультрас, швыряла туда "коктейли Молотова" и начала поджигать шины. Происходило оживленное противостояние", – отметил участник Революции Достоинства.

В конце концов на Грушевского активисты соорудили настоящие баррикады / Фото Виктора Ломоноса

В ответ на это "Беркут" начал наступление, поэтому в первые ряды протестующих полетели свето-шумовые гранаты, а затем и в тех людей, что стояли под стеной.

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Растерзано много молодежи

Виктор Ломонос заметил, что то противостояние было достаточно большим и оживленным. В нем участвовала примерно 1 тысяча человек с той и другой сторон.

Видел воочию, как на входе в стадион "Динамо" ребят зачищали на арке и сбрасывали их. Видел, что некоторых девушек вытаскивали из толпы после свето-шумовых гранат, а у некоторых парней они разрывались под ногами. Видел, как дробь попала одному из парней в глаз, и он очень там кричал от боли,

– говорит активист.

По его словам, пострадали молодые активисты в основном от пуль, которыми стрелял "Беркут" и от так называемых гирек, которые были в свето-шумовых гранатах.

В итоге всех раненых перенесли во двор Верховной Рады. Виктор отмечает, что эффективно тогда сработали медики Майдана. Они ни на минуту не прекращали свои действия.

"Эти парни и девушки – настоящие герои. Они тогда спасли многих", – заявляет он.

Медики во время событий Огнекрещения активно помогали раненым активистам / Фото с фейсбук-страницы "Сумско-киевская сотня"

"Была уверенность, что мы их должны переломить и победить"

Дух противостояния витал не первый день

По словам Виктора, на 19 число ничего активисты не готовили. Все произошло спонтанно и благодаря именно молодежи. Ни намека на панику тогда не было, как это обычно бывает на таких мероприятиях. Однако была уверенность, что "мы все равно победим их".

Если бы не молодежь – возможно, оно бы ничего не началось. Хотя думаю, рано или поздно нас все же пытались бы зачистить. Благодаря молодежи, благодаря их прогрессивной и радикальной позиции все началось именно 19-го,

– вспоминает мужчина.

Политикам активисты не верили

В те дни доверия к политикам у активистов не было. Виктор подчеркивает, что они уважали их позицию, за то, что они тоже были там.

"Но стояние на сцене – это одно, а дежурство в ночных сменах и противостояние – это совсем другое. Там я никого из политиков не видел, – отмечает он.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный новый год, "Кровавое крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

"Не разочарован, что участвовал в Революции Достоинства"

Виктор Ломонос считает, если бы тех событий тогда бы не было, мы бы уже давно были бы губернией России. А, возможно, вообще неизвестно кем – "Новороссией", "Лугандонией", "ДНР" и тому подобное. Но точно не Украиной.

"Мы отстояли тогда Украину. Но то, что мы пытались привести к власти патриотов-украинцев, это, к сожалению, не произошло", – подытожил активист.

Виктор Ломонос на Майдане / Фото из личной коллекции Виктора Ломоноса

Добавим, что события Огнехрещения стали толчком к дальнейшим событиям на Майдане, точкой невозврата. Ведь активизировались митингующие именно 19 января. Сначала тогдашняя власть пыталась подавить их настроения – в частности, 20 февраля расстреляли "Небесную Сотню". Однако впоследствии Янукович и компания все же капитулировали и Майдан победил. Правда, цена этой победы очень высокая.