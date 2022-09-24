ВСУ устанавливают огневой контроль над железной дорогой, по которой оккупанты тянут резервы из Крыма

Украинская армия продолжает атаковать врага, в частности, на Крымском направлении. Вооруженные Силы обстреливают железную дорогу, по которой враг перевозит оружие.

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров подытожил успехи ВСУ за 23 сентября. В частности, он отметил, что украинская армия пытается не дать врагу использовать свои резервы.

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Огневой контроль над железной дорогой в Крыму

По словам Назарова, украинские солдаты проводят подготовку, чтобы в дальнейшем обнаружить пункты управления российской армии. Также важно установить огневой контроль над путями, которыми оккупанты пользуются, чтобы подтягивать резервы.

Одним из таких путей является железная дорога в Крыму. Ее наша армия готовится регулярно атаковать, чтобы захватчики не имели доступа к вооружениям и возможности оперативно привлекать в военные действия резервные подразделения.

Какая ситуация на южном направлении

"Вторая армия мира" постоянно терпит поражение. Президенту россии пришлось даже своим приказом запретить солдатам покидать Херсон, хотя командиры об этом его просили. Как сообщает американское издание The New York Times, отступление из Херсона будет означать для кремля полное поражение в войне против Украины.

Напомним, недавно В Херсоне слышали мощные взрывы возле Антоновского моста и на предприятии, где находилась военная база оккупантов.

Кроме того, часто появляются новости о "хлопке" в Крыму. "Прилетело" в Казачью бухту возле Севастополя.

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