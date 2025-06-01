В небе над Казахстаном, вблизи границы с Россией, заметили странное явление: что это может быть
- 5 июня в небе над Казахстаном были замечены загадочные объекты, пользователи соцсетей начали делиться разными теориями.
- Министерство обороны Казахстана заявило, что нарушений воздушного пространства не зафиксировано, а явление может быть остатками космического аппарата или метеоритным потоком.
Вечером в четверг, 5 июня, в небе над Казахстаном заметили странное явление. Яркие загадочные объекты видели над Астаной, Шымкентом, Карагандой и другими городами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.
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Над Казахстаном заметили странные огни
В соцсетях пользователи сразу начали делиться различными теориями о происхождении необычного явления, которое заметили в небе над Казахстаном.
Некоторые даже связали это с неудачным испытанием или запуском российской ракеты "Орешник", ведь загадочные объекты наблюдали в частности в районах, близких к границе с Россией.
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Однако впоследствии все слухи развеяло Министерство обороны Казахстана. Там заявили, что фактов нарушения воздушного пространства страны не зафиксировано.
Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет,
– отметили в ведомстве.
По словам Министерства, явление похоже на остатки обломков космического аппарата, входящих в атмосферу, или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы и не долетают до земной поверхности.
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Граждан призвали сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.
Министерство цифрового развития также сообщило о проверке информации о явлениях в небе. Отмечается, что сейчас профильные службы проводят анализ.