Огонь на дальние расстояния будет решающим, – Пентагон о новом оружии для Украины
Источник:Пентагон
В Пентагоне заявили, что именно огонь на дальние расстояния будет решающим. Пока же бои перешли на Восток Украины.
А там – совсем другой ландшафт, чем на Севере или Юге, и плотная застройка. Так что противника нужно поражать заранее – пока не начались уличные бои.
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Пентагон объяснил, какое оружие нужно Украине
В Министерстве обороны США на брифинге 28 апреля призвали Конгресс без промедлений одобрить запрос о предоставлении Украине 33 миллиардов долларов и поблагодарили за поддержку, которую они оказывали до сих пор.
Что будет решающим в этой следующей битве, так это огонь на дальние расстояния,
– сообщил Ллойд Остин.
В частности, министр обороны США отметил, что Пентагон изучает возможности отправления дополнительного оружия Украине. Это связано с тем, что бои продолжаются на Востоке нашего государства.
В Пентагоне также заверили, что страна будет поставлять оружие настолько быстро, сколь сможет это сделать. В частности, поможет закупить детали, которые нужно будет заменять в технике.
Более того, в Пентагоне не назвали конкретный тип самолетов или оружия, однако объяснили, что помогают Украине в воздухе, предоставляя также и запасные части к самолетам.
Кратко о помощи США Украине
- 28 апреля Джо Байден выступил с обращением касаемо Украины. Именно в нем президент США анонсировал предоставление Украине 33 миллиардов долларов для дополнительной поддержки Украине. Предварительно – 20 миллиардов долларов – на военную помощь, 8,5 миллиарда долларов – на экономическую поддержку.
- Также Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины. В Офисе Президента ранее отмечали: это свидетельствует о том, что Штаты уверены в победе Украины над Россией. В частности, теперь они смогут быстрее оказывать помощь Украине.
- В Пентагоне насчитали более 1900 ракетных пусков россиян по территории Украины за время войны. В частности, известно, что ранее Украина давно просила дальнобойное оружие натовского калибра 155 миллиметров.
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