На Белгородщине – апокалипсис: после прилета там возникло большое количество пожаров
Под вечер Шебекинский городской округ охватило пламя. Огонь задел частные дома. Губернатор Гладков неохотно признал последствия дронового удара.
Чрезвычайная ситуация на Белгорощине возникла после атаки дронов. В Шебекинском городском округе – большое количество пожаров.
Смотрите также Россияне жалуются на атаку около 20 БпЛА: в каких регионах раздавались взрывы
Россияне признали сокрушительные последствия атаки БпЛА
Так, губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали регион. В частности, в селе Вознесеновка два дрона якобы сдетонировали на территории частного домовладения – повреждены окна, забор и беседка.
В селе Муром в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата на территорию приусадебного участка произошло возгорание сухой растительности, что повлекло распространение огня. В результате пожара огнем уничтожено два частных дома, повреждена кровля жилого дома. Кроме того, полностью сгорели 10 хозяйственных построек.
Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе – большое количество пожаров. Работают 5 пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечено 6 единиц техники. Чиновник отметил, что дал поручение выделить дополнительную технику для ликвидации, а также направить добровольные пожарные дружины из соседних районов.
В сети тем временем появился ряд видео, на которых показано, как Белгородщину "лижут огромные языки пламени".
Как сильно пылает "трава" в Белгородской области после прилета: смотрите видео