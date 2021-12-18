Огонь охватив всю палубу: в России на военном корабле произошел пожар – видео инцидента

В российском Санкт-Петербурге вечером 17 декабря произошел пожар на судостроительном заводе "Северная верфь". Здесь загорелся один из военных кораблей.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что говорится о корвете проекта 20385 "Проворный". Его в будущем планируют вооружить ракетами "Калибр" и "Циркон".

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Корабль, где произошел пожар, только строят

Загорелся один из строящихся военных кораблей. В момент инцидента судно находилось на стапелях (наклоненная к воде площадка – 24 канала). Пожар произошел на верхней палубе на площади 80 квадратных метров.

В силовых структурах в комментарии российским информационным агентствам отметили, что корабль строится. Его еще не передали флоту, потому экипажа у него нет.

Пожар получил самый высокий ранг сложности

Пожар начался примерно в 18:00. В 21:49 его локализовали. Со временем площадь воспламенения выросла до 800 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 168 человек и 42 единицы техники.

В соцсетях сообщают, что загорелась надстройка, где размещается ходовая рубка командного поста. Внутри было несколько газовых баллонов, два из них удалось вынести.

Также огонь повредил башенно-мачтовую конструкцию корабля.

Смотрите видео пожара на корвете "Проворный"

Что известно о пострадавших

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 2 человека (ранее сообщали о 3). Известно, что это пожарные. Их госпитализировали с ожогами легкой и средней тяжести.

По данным ТАСС, говорится о помощнике начальника стражи и пожарном пожарно-спасательной части № 91.

Кроме того, в сети обнародовали их имена. Это:

Сергей Гречин, 42 года – старший прапорщик;

Александр Линяев, 35 лет – сержант.

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Прокуратура организовала проверку

Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку на заводе "Северная верфь".

Ведомство намерено установить причины. Также даст оценку, выполняли ли на заводе требования законодательства о пожарной безопасности.

Кроме того, на место инцидента отправились сотрудники Следственного комитета. Они проводят доследственную проверку.

Также для выяснения всех обстоятельств собственную комиссию назначила ОСК. А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под свой контроль координацию городских и чрезвычайных служб, задействованных к тушению.