Огонь охватив всю палубу: в России на военном корабле произошел пожар – видео инцидента
Источник:Интерфакс
В российском Санкт-Петербурге вечером 17 декабря произошел пожар на судостроительном заводе "Северная верфь". Здесь загорелся один из военных кораблей.
В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что говорится о корвете проекта 20385 "Проворный". Его в будущем планируют вооружить ракетами "Калибр" и "Циркон".
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Корабль, где произошел пожар, только строят
Загорелся один из строящихся военных кораблей. В момент инцидента судно находилось на стапелях (наклоненная к воде площадка – 24 канала). Пожар произошел на верхней палубе на площади 80 квадратных метров.
В силовых структурах в комментарии российским информационным агентствам отметили, что корабль строится. Его еще не передали флоту, потому экипажа у него нет.
Пожар получил самый высокий ранг сложности
Пожар начался примерно в 18:00. В 21:49 его локализовали. Со временем площадь воспламенения выросла до 800 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 168 человек и 42 единицы техники.
В соцсетях сообщают, что загорелась надстройка, где размещается ходовая рубка командного поста. Внутри было несколько газовых баллонов, два из них удалось вынести.
Также огонь повредил башенно-мачтовую конструкцию корабля.
Смотрите видео пожара на корвете "Проворный"
Что известно о пострадавших
В результате инцидента пострадали по меньшей мере 2 человека (ранее сообщали о 3). Известно, что это пожарные. Их госпитализировали с ожогами легкой и средней тяжести.
По данным ТАСС, говорится о помощнике начальника стражи и пожарном пожарно-спасательной части № 91.
Кроме того, в сети обнародовали их имена. Это:
- Сергей Гречин, 42 года – старший прапорщик;
- Александр Линяев, 35 лет – сержант.
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Прокуратура организовала проверку
Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку на заводе "Северная верфь".
Ведомство намерено установить причины. Также даст оценку, выполняли ли на заводе требования законодательства о пожарной безопасности.
Кроме того, на место инцидента отправились сотрудники Следственного комитета. Они проводят доследственную проверку.
Также для выяснения всех обстоятельств собственную комиссию назначила ОСК. А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под свой контроль координацию городских и чрезвычайных служб, задействованных к тушению.
Что известно о "Проворном"Это корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. В основе его вооружения должны быть противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут".
Передача корвета флота запланирована на конец 2022 года. Корабль войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке.
Завод "Северная верфь" занимается военным и гражданским судостроением. Входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
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