Огонь разжигали там, где его жгли еще до нас –один из туристов о взрыве костра в Карпатах

Один из членов группы, отдыхавшей в Карпатах, рассказал детали взрыва, унесшего жизни 2 мужчин. По его словам, никто из группы до сих пор не понимает, что могло взорваться.

По словам Ореста Малыша, они развели огонь на месте, где его уже разжигали еще до них. Туристы успели сварить ужин и уложить детей спать.

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Невредимыми остались 3 мужчин

Вечером Орест Малыш и еще 2 его товарищей решили пойти в лес за дровами. Именно тогда и раздался взрыв. Все, кто был на базе, кроме детей, пострадали.

Разожгли огонь на горе на месте, где раньше жгли его до нас. Сварили ужин и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1.5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте костра. Что именно взорвалось мы не знаем,

– рассказал мужчина.

Жене Ореста, которая сейчас в Ивано-Франковской областной больнице, сделали операцию. Женщина среди пострадавших получила наиболее тяжелые травмы.

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Туристы из Коломыи приехали на отдых в село Вороненко Надвирнянского района, на пастбище "В-Берды".

Они развели костер, и вдруг поздно вечером прогремел взрыв, в результате которого погибли 2 мужчин. Еще 4 туристов оказались в больнице.

По одной из версий полиции, причиной взрыва мог стать снаряд со времен Второй мировой войны.

Текст публикации Ореста Малыша

Друзья, новости распространяются быстро. Чтобы не было искаженных историй напишу коротко здесь что произошло.

Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и 2 детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше жгли его до нас. Сварили еду и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то за 1.5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте костра. Что именно взорвалось мы не знаем.

Факты:

2 парней умерли

4 девушек с различными ожогами и рваными ранами

1 парень с мелкими порезами

3 парней в порядке, без ран (все были в разных сторонах за дровами)

С детьми все хорошо, они были далеко.

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Пожалуйста, не распространяйте ложную информацию. Это все что я знаю на данный момент.

Будем благодарны за молитвенную поддержку. Всем отписать и ответить на звонки не могу. Благодарю за понимание.