Ограбили магазины, а мужчин вывели в поле: жители освобожденной деревни – о зверствах россиян

Наши десантники прогнали российскую орду из еще одного населенного пункта на Николаевщине. Жителям села пришлось подвергнуться зверствам оккупантов, но те уже поплатились за содеянное.

За время российской оккупации жители только что освобожденной деревни стали свидетелями многочисленных военных преступлений. Захватчики цинично обстреливали детсады, издевались над гражданским населением и занимались мародерством.

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К счастью, украинские десантники уже отомстили ордынцам за совершенные зверства.

Российские "асвабители" ведут себя как фашисты

По словам жительницы села Катерины, действия россиян и кадыровцев напомнили ей гитлеровскую оккупацию. По крайней мере, именно так ее изображали в фильмах о Второй мировой войне.

Мы их здесь и называем фашистами. Когда заняли село, первым делом ограбили все магазины, школу, вынесли офисную технику, компьютеры, все ценное. Гореть им в аду!

– не сдерживает эмоций пани Катерина.

Не обошли оккупанты и дома мирных жителей. С циничным объяснением, мол, "мы вас освобождать пришли", русские солдаты грабили селян, забирая все, что им вздумается.

От рук рашистов пострадали патриотические настроенные жители. Оккупанты вывели в поле за селом много мужчин. Там они провели всю ночь, терпя побои и издевательства.

Было очень страшно… Плач по всему селу стоял. Всю ночь их в поле держали. Думала, расстреляют наших ребят. А к утру рашисты засуетились. Где-то послышалась стрельба. Забегали в панике,

– вспоминает победное утро украинка.

Освободить село из-под российской оккупации удалось подразделениям отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате короткого боя украинские бойцы не только ликвидировали оккупантов, но и захватили их вооружение и военную технику.

Десантники захватили немало трофеев / Фото АрмияInform

По словам пани Катерины, рашисты бежали так, что покидали и свое имущество, и награбленное. "Но главное, что наши вовремя подошли и спасли ребят из села", – подытожила она.

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