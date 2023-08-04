Когда полет в Дубай "удался": россияне в аэропорту Барселоны ограбили на 8,5 миллиона евро

Карма – очень злопамятная тетка. Так, семейство россиян ограбили на сумасшедшую сумму. Речь идет о 8,5 миллиона евро.

А произошло это в аэропорту "Эль-Прат" в Барселоне. Россияне жаловались, что они собирались отправляться в Дубай, но вдруг с ними произошло досадное недоразумение.

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Везли с собой роскошные драгоценности

По данным СМИ, россияне решили с собой в Дубай увезти крайне нескромный багаж. В нем было множество позиций эксклюзивных и очень дорогих драгоценностей.

А теперь внимание! Преступник ограбил россиян во время прохождения регистрации. Злоумышленник – почти Робин Гуд – тихонько увез чемодан оккупантов. Возможно, он не обратил бы на него внимание, но это было очень сложно сделать. А все потому, что на нем висела эксклюзивная сумочка Hermès Birkin с инкрустированными бриллиантами.

Журналисты отмечают, что оценить уникальную сумочку с бриллиантами не могут. Известно содержание чемодана россиян. Итак, устраивайтесь поудобнее, ведь с собой на Дубайщину они решили повезти:

10 тысяч долларов наличными;

бриллиантовую брошь Chanel стоимостью 750 000 евро;

часы Bulgari ценой 800 000 евро;

кольцо с бриллиантом 47 каратов, что стоит 4 000 000 евро;

​брошь в виде лебедя за 600 000 евро;

кольцо с бриллиантом за 500 000 евро;

браслет с бриллиантами Tiffani за 250 000 евро;

колье с бриллиантами Versace за 100 000 евро;

часы Chopard за 45 000 евро.

К сожалению, к счастью ли, злоумышленников удалось обнаружить. На них полицейские вышли через два с половиной часа. Для этого использовали камеры слежения. У воров изъяли как сам чемодан, так и сумку с "трофеями".

К слову, этому россиянину повезло меньше. Он отправился в Грузию, где на него ожидал очень "горячий прием". Местные жители избили его и кричали, что они в своей стране.

Мы можем предположить, что последнее имеет логическую причину. По всей вероятности, россиянин решил заявлять какие-то права на Грузию, которая была в составе СССР. Это могло возмутить грузин, которые посреди улицы его избили.