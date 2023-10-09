Переночевали в ограбленной квартире: в Киеве задержали двух воров

В Днепровском районе столицы двое воров обокрали чужое жилье. Правоохранителям удалось задержать подельников по "горячим следам".

Сразу после того, как двое киевлян – 1969 и 1985 годов рождения – "обчистили" квартиру в многоэтажке на улице Анатолия Соловьяненко, на них надели наручники.

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Не хотели нарушать комендантский час

В тот день мужчины проникли в чужую квартиру, открыв дверь специальной открывачкой. Там они и заночевали, ведь было уже поздно и им не хотелось нарушать комендантский час.

: Комендантский час в Киеве продолжается с 00:00 до 05:00

А уже к утру сообщники вынесли с собой имущество на сумму 50 тысяч гривен. Это ноутбук, мобильный телефон, обогреватель, два павербанка, серебряная цепочка, триммер и более 17 тысяч гривен наличных денег.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников стражи порядка обнаружили разнообразные инструменты для взлома замков, перчатки, телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в краже. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

У воров нашли "оборудование" для взлома замков / Фото Нацполиция

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