Выдал себя за военного: в Киевской области мужчина коварно обокрал магазин

В Киевской области правоохранители задержали грабителя. Он обокрал цветочный магазин, выдавая себя за военного.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Винницкой области. В полиции Киевской области показали видео с места преступления.

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Мужчина притворялся военным

Правоохранители рассказали, что 22-летний житель Винницкой области, воспользовавшись невнимательностью и отсутствием продавца цветочного магазина в Борисполе, похитил кассу в сумме 7 тысяч гривен и скрылся.

Полицейские установили, что правонарушитель носил военную форму без всякой принадлежности к военным формированиям или представителям сил обороны и безопасности,

– говорится в сообщении полиции. ‍

Правоохранители Бориспольского управления полиции Киевской области оперативно задержали злоумышленника. Его уже поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении за кражу. Мужчине грозит от 5 до 8 лет в тюрьме.

Смотрите видео с места происшествия

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Во Львовской области мужчина ограбил церковь

Подобный случай произошел недавно на Львовщине. В Дрогобыче 22-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабеж, ограбил церковь. За совершенное ему грозит наказание – до 8 лет лишения свободы.

Правоохранителям позвонил по телефону священник. Он рассказал, что из храма похитили значительную сумму, которую пожертвовали прихожане. К раскрытию преступления привлекли оперативников криминальной полиции, следователей и других сотрудников Дрогобычского райотдела полиции.

Они установили, что злоумышленник проник в храм через окно во время богослужения, украл деньги и скрылся. С помощью камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за 2 часа установили, где он находится, и задержали.

Правоохранители проводят досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления. Вскоре задержанному изберут меру пресечения и наказание.