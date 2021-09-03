"Ограбление века" на миллионы евро: в Германии предъявили обвинение 6 людям
3 сентября 2021 , 20:16Читати новину українською
Источник:Zeit Online
В Германии сразу 6 подозреваемым предъявили обвинение по делу об "ограблении века". Речь идет о краже драгоценностей в Дрездене.
Воры вынесли из казны драгоценностей на 113,8 миллиона евро. Прокуратура предъявила обвинение 6 гражданам Германии в возрасте от 22 до 27 лет.
Заметьте Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи
Им инкриминируют групповой грабеж с отягчающими обстоятельствами и поджогом. Среди обвиняемых – 2 людей, которых уже судили за кражу 100-килограммовой золотой монеты из берлинского музея Боде.
Правоохранители не обнародовали имена обвиняемых. В то же время во время расследования полицейские сообщали, что в эпицентре подозрения – представители так называемого "клана Ремма".
Ограбление в Дрездене: главное
- Неизвестные 25 ноября 2019 ворвались в сокровищницу "Зеленый свод". Она расположена в Дрезденском замке.
- По данным следствия, злоумышленники подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который обеспечивает "Зеленый свод" электричеством.
- Из музея воры вынесли коллекцию украшений. В частности, 9-каратный бриллиант, который оценили в 10 – 12 миллионов долларов.
- Это преступление всколыхнуло всю Европу.
"Зеленый свод" – мировая драгоценность
- Сокровищница "Зеленый свод" – одна из самых масштабных в Европе.
- Там хранится примерно 4 тысячи ювелирных украшений со времен Ренессанса до эпохи классицизма.