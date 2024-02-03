В Сумской области закрыли отдельные дороги, на других ограничили движение

С сегодняшнего дня в Сумской области запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией.

Об этом сообщает Сумская ОВА 3 февраля. Речь о дорогах у границы, где ранее российская ДРГ убила гражданских. Решение приняли для того, чтобы обезопасить гражданское население.

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"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области", – сообщили в ОВА.

Отныне запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

Рыжевка – Будки;

Будки – Искрисковщина;

Безсаловка – Искрисковщина;

Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;

Павловка – Катериновка – Ободы;

Ободы – Степное – Первое Мая;

Степное – Первое мая – Константиновка;

Кондратовка – Андреевка;

Андреевка – Алексеевка;

Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;

Мирополье – Миропольское;

Миропольское – Проходы – Турья;

Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;

Турья – Степок;

Угроиды – Степок;

Михайловское – Степок;

Покровское – Степок;

Покровка – Михайловка;

Покровка – Поповка – Высокое;

Покровка – Краснополье;

Рясное – Майское – Мезеновка;

Порозок – Поповка;

Александровка – Пономаренки.

Что этому предшествовало

Внимание. На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь.

27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла авто двух гражданских из Хотинской общины Сумской области. 54-летний мужчина, который был за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.