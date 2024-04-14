Украинцам за рубежом могут ограничить консульские услуги: почему не стоит паниковать

Верховная Рада 11 апреля одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении. Он предусматривает, что украинцам, которые находятся за рубежом, могут ограничить консульские услуги.

В интервью член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, насколько быстро удастся это реализовать. Собственно, в законопроекте предусматривается, что консульские действия за рубежом мужчины, в возрасте от 18 до 60 лет, смогут осуществлять только при наличии у них военно-учетных документов.

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Для Украины важно актуализировать данные

Прежде всего Федор Вениславский решил поспешить успокоить украинцев, которые временно находятся или проживают за рубежом.

Никаких обязанностей, которые бы наступали для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину, этим законом не установлено, и механизмы такие в принципе очень сложно представить. Для нас важно, чтобы граждане Украины, которые относятся к категории военнообязанных и проживают за рубежом, обновили свои персональные данные,

– отметил он.

По словам Вениславского, человек может проживать за пределами страны, а ему продолжают присылать сообщения, повестки по тем адресам, которые зафиксированы в ТЦК. Поэтому, страна тратит как время, так и материальные и человеческие ресурсы, чтобы соответствующего человека проинформировать. Но он банально не может быть проинформирован, ведь не живет ни в этом городе, ни в стране.

Если человек, находясь за границей, получает военно-учетный документ дистанционно, он может это сделать через электронный адрес, по телефону, через консульство во время актуализации, в случае получения консульских услуг. Поэтому здесь никаких проблем нет и никаких негативных последствий для этих людей не будет,

– подчеркнул он.

Также член Комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз отметила, что отсутствует механизм ни в украинском, ни в международном законодательстве, который бы предусматривал депортацию людей во время военного положения из других стран. Что касается предоставления консульских услуг при наличии военно-учетных документов, то нужно это для того, чтобы в Минобороны и Генштабе понимали, сколько граждан находятся за рубежом.