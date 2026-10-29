Повлияло только на защиту: "Флэш" сказал, удалось ли выяснить, кто и зачем ограничил Starlink

В октябре США ограничили для украинских военных работу Starlink. Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что это решение вызвало недоумение у украинских властей.

Уменьшение скорости работы не повлияло на наступательные возможности Киева. Об этом Сергей Бескрестнов заявил во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что сказал "Флэш"?

Эксперт отметил, что решение об ограничении скорости работы систем Starlink ударило исключительно по оборонным возможностям Украины. В то же время это никак не помешало Силам обороны наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По его словам, блокирование связи создала критические препятствия для украинской авиации и подразделений противовоздушной обороны. Советник отметил, что сбои непосредственно повлияли на функционирование вертолетов и скоростных перехватчиков.

Ограничения скорости касаются только защиты. Это работа перехватчиков и наших вертолетов,

– отметил "Флэш".

Советник Зеленского отметил, что спутниковая связь от компании SpaceX вообще не функционирует в глубине вражеской территории. Из-за этого установленные ограничения вызвали немалое удивление среди украинских специалистов. "Флэш" назвал решение "странным".

Это вообще, вот эта история с этим ограничением, она выглядит для нас очень странно. Потому что Starlink не работает на территории России, это не влияет на наши возможности и способности атаковать НПЗ. Ну вообще никак, там не работает Starlink,

– подчеркнул специалист.

Украинская сторона пока безуспешно пытается установить, кто именно инициировал решение о технических ограничениях на скорость перемещения терминалов. Официальные американские ведомства и частная компания уклоняются от прямой ответственности за этот шаг.

Почему кто-то ввел это ограничение, мы сейчас пытаемся выяснить. Но мы видим, что Пентагон говорит, что это SpaceX, SpaceX говорит, что это правительство США. И вот так пинг-понг, и мы не можем понять, кто это сделал. А главное, мы не понимаем логику, зачем это сделали, потому что это повлияло только на оборону, это никак не повлияло на нашу способность проводить атаки против врага,

– заявил Бескрестнов.

Напомним, что военные устройства Starshield и терминалы Starlink теряли соединение во время движения со скоростью свыше 160 километров в час с 14 октября. Из-за этого украинским беспилотникам-перехватчикам было значительно сложнее уничтожать реактивные "Шахеды".

Как уже сообщалось на нашем сайте, несмотря на заявления о снятии ограничений еще 23 октября, президент Владимир Зеленский подтвердил полное восстановление связи только 24 октября. Впоследствии генеральный инспектор Министерства обороны США отказался расследовать инцидент, несмотря на официальное обращение американских сенаторов.