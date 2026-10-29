Вплинуло лише на захист: "Флеш" сказав, чи вдалося з’ясувати, хто й навіщо обмежив Starlink

Уповільнення роботи не вплинуло на атакувальні спроможності Києва. Про це Сергій Бескрестнов сказав під час спілування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав "Флеш"?

Фахівець зауважив, що рішення про обмеження швидкості роботи систем Starlink вдарило виключно по оборонних спроможностях України. Водночас це ніяк не завадило Силам оборони завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

За його словами, блокування зв'язку створило критичні перешкоди для української авіації та підрозділів протиповітряної оборони. Радник зазначив, що збої безпосередньо вплинули на функціонування гелікоптерів і швидкісних перехоплювачів.

Обмеження швидкості стосуються тільки захисту. Це робота перехоплювачів і наших гелікоптерів– зазначив "Флеш".

Радник Зеленського зауважив, що супутниковий зв'язок від компанії SpaceX узагалі не функціонує вглибині ворожої території. Через це встановлені ліміти викликали неабияке здивування серед українських фахівців. "Флеш" назвав рішення "дивним".

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Це взагалі, ось ця історія з цим обмеженням, вона дуже дивно для нас виглядає. Тому що Starlink не працює не території Росії, це не впливає на наші можливості та спроможності атакувати НПЗ. Ну взагалі ніяк, там не працює Starlink– наголосив фахівець.

Українська сторона наразі безуспішно намагається встановити, хто саме ініціював рішення про технічні ліміти на швидкість пересування терміналів. Офіційні американські відомства та приватна компанія уникають прямої відповідальності за цей крок.

Навіщо хтось зробив це обмеження ми намагаємось зараз з’ясувати. Але ми бачимо, що Пентагон каже, що це SpaceX, SpaceX каже, що це уряд США. І от так пінг-понг, і ми не можемо зрозуміти, хто це зробив. А головне, логіку ми не розуміємо, навіщо це зробили, тому що це вплинуло лише на захист, це ніяк не вплинуло на нашу спроможність атакувати ворога– заявив Бескрестнов.

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Нагадаємо, що військові пакети Starshield та термінали Starlink втрачали з'єднання під час руху на швидкості понад 160 кілометрів на годину з 14 жовтня. Через це українським безпілотникам-перехоплювачам було суттєво важче знищувати реактивні "Шахеди".

Як вже повідомлялося на нашому сайті, попри заяви про зняття обмежень ще 23 жовтня, президент Володимир Зеленський підтвердив повноцінне відновлення зв'язку лише 24 жовтня. Згодом генеральний інспектор Міністерства оборони США відмовився розслідувати інцидент, попри офіційне звернення американських сенаторів.