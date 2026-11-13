До сих пор продолжаются ограничения в работе Starshield на фронте: Зеленский поручил усилить контакт с США

В четверг, 12 ноября, Украина снова столкнулась с ограничениями работы StarShield. В настоящее время скорость перемещения не превышает 161 километр в час.

Замедления действуют по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Что известно об ограничениях Starlink?

По состоянию на пятницу, 13 ноября, специалисты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины фиксируют ограничения. Ограничение скорости составляет 161 километр в час над всей временно оккупированной россиянами территорией Украины.

В то же время источники отметили, что ограничений на территории, подконтрольной Украине, не зафиксировано. Минобороны проводит коммуникации с представителями SpaceX, чтобы получить пояснения и исправить ситуацию. Также военное ведомство обратилось в Пентагон за дополнительными разъяснениями.

Уменьшение скорости Starshield также подтвердил президент Украины. Он отметил, что министр обороны и главком ВСУ доложили по коммуникации с американской стороной по вопросу работы связи.

К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километр в час (100 миль в час), что делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных "Шахедов",

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что четких объяснений до сих пор нет. Украинский лидер поручил МИД и министру обороны Украины активнее контактировать с Госдепом, Пентагоном и SpaceX для того, чтобы исправить ситуацию.

Что известно о предыдущих ограничениях?

Украинские военные уже сталкивались с перебоями в работе специальной военной системы, продолжавшимися 14 – 24 октября. Тогда Белый дом и компания Илона Маска перекладывали ответственность за ограничение друг на друга.

Владимир Зеленский сообщил, что после докладов командования выяснилось: связь теряется не из-за обычных технических неисправностей, а в результате искусственных лимитов скорости вдоль всего фронта. Он подчеркнул, что это помогает агрессору убивать больше украинцев.