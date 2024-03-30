Подробнее об этом в комментарии рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны Федор Вениславский. Он отметил, что в Комитете могут обсуждать сохранение ограничений для тех, кто не явился в ТЦК.

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Без справки о воинском учете – паспорта не видать

Прежде всего Федор Вениславский отметил, что среди вопросов, которые нужно доработать, – корректно выписать право на отсрочку от мобилизации, а также для лиц, которые занимаются уход за людьми с инвалидностью.

На конец также оставили вопрос, который касается стимулирования к призыву на военную службу и ограничения, которые будут накладывать за неявку военнообязанных в ТЦК и СП.

По словам Вениславского, Комитет в начале был склонен к тому, чтобы на рассмотрение Рады оставляли только пункт об ограничении права на управление транспортным средством. Впрочем, когда взялись за рассмотрение самих поправок, фактически "отпали" чуть ли не все ограничения, перечисленные ранее.

В то же время член Комитета не исключает, что существует вероятность того, что продолжат обсуждать наложение ограничений на право управлять транспортными средствами тем, кто не посетил ТЦК.

Если говорить о других ограничениях, которые уже поддержаны Комитетом в законопроекте, – человек, который находится за рубежом, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта. Однако мы не стали привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг,

– отметил парламентарий.

Обратим внимание! Народный депутат Ярослав Железняк в 12:52 29 марта в телеграме написал, что Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. В то же время он отметил, что соответствующий законопроект ожидает пара этапов до голосования во втором чтении.

Кто имеет право вручать повестки

Заметим, что право вручать повестку имеют не только представители ТЦК и СП. Также ее можно получить от:

представителей органов местного самоуправления;

руководителей предприятий, учреждений, организации, где военнообязанный работает независимо от формы собственности и подчинения;

руководителей учебных заведений;

управляющих многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководителей).

Военнообязанный, после вручения ему повестки, должен поставить подпись, которая удостоверяет получение. Если же брать повестку человек отказывается, то составляют соответствующий акт.