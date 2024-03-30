Детальніше про це у коментарі розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацоборони Федір Веніславський. Він зазначив, що у Комітеті можуть обговорювати збереження обмежень для тих, хто не з'явився до ТЦК.

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Без довідки про військовий облік – паспорту не бачити

Передовсім Федір Веніславський зазначив, що серед питань, які потрібно доопрацювати, – коректно виписати право на відстрочку від мобілізації, а також для осіб, котрі займаються догляд за людьми з інвалідністю.

На кінець також залишили питання, яке стосується стимулювання до призову на військову службу й обмеження, які накладатимуть за неявку військовозобов'язаних до ТЦК та СП.

За словами Веніславського, Комітет на початку був схильним до того, щоб на розгляд Ради залишали лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом. Утім, коли взялися за розгляд самих поправок, фактично "відпали" ледь не всі обмеження, перелічені раніше.

Водночас член Комітету не виключає, що існує ймовірність того, що продовжать обговорювати накладення обмежень на право керувати транспортними засобами тим, хто не відвідав ТЦК.

Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані Комітетом у законопроєкті, – людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг,

– зазначив парламентар.

Звернімо увагу! Народний депутат Ярослав Железняк о 12:52 29 березня у телеграмі написав, що Комітет з питань оборони завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Водночас він зазначив, що на відповідний законопроєкт очікує пара етапів до голосування у другому читанні.

Хто має право вручати повістки

Зауважимо, що право вручати повістку мають не лише представники ТЦК та СП. Також її можна отримати від:

представників органів місцевого самоврядування;

керівників підприємств, установ, організації, де військовозобов'язаний працює незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівників закладів освіти;

управителів багатоквартирних будинків (ЖЕК та ОСББ);

посадових осіб Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівників).

Військовозобов'язаний, після вручення йому повістки, повинен поставити підпис, який засвідчує отримання. Якщо ж брати повістку людина відмовляється, то складають відповідний акт.