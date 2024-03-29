Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що новий закон дуже потрібен, але виникають питання щодо певних пунктів. Зокрема дещо незрозуміла ситуація з бронюванням від війська.
До теми Новий законопроєкт, бронювання та відстрочки: якою буде мобілізація у квітні
Що не так у законопроєкті
За словами військовослужбовця, бронювання має поширюватись на людей, які працюють у критичних сферах. Наприклад, ми бачимо, що Росія відновила атаки на енергосистему. Саме вона стала мішенню для останніх обстрілів окупантів. Відтак працівники цих галузей справді потрібні.
Ба більше, якщо будуть проблеми з енергетикою, то вони також вплинуть на військовослужбовців і загалом військо. Адже зараз багато важливого для ЗСУ виробляють в Україні.
Бронювання із зарплатою вище 35 тисяч мене трохи здивувало. Бо хіба війна для бідних? Багато хто з нашого підрозділу у цивільному житті заробляв більше, ніж 100 000. Тому питань є багато,
– сказав Кирило Сазонов.
Чи справді війську потрібно ще 500 тисяч людей
Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня заявив, що у Генштабі є запит призвати до війська ще пів мільйона людей. Згодом новий Головнокомандувач Олександр Сирський провів аудит ЗСУ. Цифри мобілізованих зменшили.
Стало відомо, що деякі бригади воюють 2 роки без ротацій, водночас є величезна кількість військових, які перебувають у тилу та не були залучені до бойової роботи. Тепер вони мають поміняти підрозділи, які потребують відпочинку.
Я розумію, що для того, аби хтось стріляв з окопу, йому треба підвозити їжу, БК, треба охороняти склади, аеродроми, ще є логістика. Але якщо в нас 200 тисяч на передовій, хтось взагалі без ротації, а 600 – 800 тисяч у тилу, то чи не можемо ми це якось поміняти,
– наголосив військовослужбовець.
Під час ведення війни треба чітко розуміти, якими ресурсами ми оперуємо. Для цього варто найперше орієнтуватися на запити від Міноборони та Генштабу. Вони найкраще знають, хто зараз потрібен у війську.
Ну, мабуть, треба водіїв танків, навідників, дуже потрібні хлопці, які працюють з дронами чи молоді, кремезні хлопці, які можуть бігати й бути штурмовиками. Тобто є спеціальності, які мають попит найбільше, й для цього існує Генштаб, щоб казати, скільки й хто саме потрібен,
– підсумував військовослужбовець ЗСУ.
Новий законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- Комітет з питань оборони опрацював правки до нового законопроєкту. Їх було понад 4 тисячі. Депутати ще планують повернутися до деяких питань, коли підготують фінальну концепцію закону. Зокрема мовиться про відстрочку, обмеження за неявку до ТЦК і стимулювання до призову.
- У документі передбачили низку змін. Наприклад, зменшується вік для мобілізації з 27 до 25. Крім цього, вводиться обов'язковий військовий вишкіл для 18-річних юнаків. Вони самі зможуть обрати час, коли його проходити. Це стане заміною строкової служби.
- Зміни стосуватимуться обмежено придатних. Ці люди пройдуть повторну лікарську комісію. Там чітко встановлять, чи вони є придатними й можуть повернутися в бойові підрозділи, чи непридатними й будуть звільнені. Формулювання "обмежено придатний" скасують.