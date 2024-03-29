Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что новый закон очень нужен, но возникают вопросы по определенным пунктам. В частности несколько непонятна ситуация с бронированием от армии.

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Что не так в законопроекте

По словам военнослужащего, бронирование должно распространяться на людей, которые работают в критических сферах. Например, мы видим, что Россия возобновила атаки на энергосистему. Именно она стала мишенью для последних обстрелов оккупантов. Поэтому работники этих отраслей действительно нужны.

Более того, если будут проблемы с энергетикой, то они также повлияют на военнослужащих и в целом войско. Ведь сейчас много важного для ВСУ производят в Украине.

Бронирование с зарплатой выше 35 тысяч меня немного удивило. Потому что разве война для бедных? Многие из нашего подразделения в гражданской жизни зарабатывали больше, чем 100 000. Поэтому вопросов много,

– сказал Кирилл Сазонов.

Обратите внимание! Комитет по нацбезопасности отклонил правки, которые позволяли бронировать человека по причине высокой зарплаты. Решение объяснили тем, что был нарушен принцип равенства. По словам депутатов, сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных".

Действительно ли армии нужно еще 500 тысяч человек

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что в Генштабе есть запрос призвать в армию еще полмиллиона человек. Впоследствии новый Главнокомандующий Александр Сырский провел аудит ВСУ. Цифры мобилизованных уменьшили.

Стало известно, что некоторые бригады воюют 2 года без ротаций, также есть огромное количество военных, которые находятся в тылу и не были привлечены к боевой работе. Теперь они должны поменять подразделения, которые нуждаются в отдыхе.

Я понимаю, что для того, чтобы кто-то стрелял из окопа, ему надо подвозить еду, БК, надо охранять склады, аэродромы, еще есть логистика. Но если у нас 200 тысяч на передовой, кто-то вообще без ротации, а 600 – 800 тысяч в тылу, то не можем ли мы это как-то поменять,

– подчеркнул военнослужащий.

Во время ведения войны надо четко понимать, какими ресурсами мы оперируем. Для этого стоит прежде всего ориентироваться на запросы от Минобороны и Генштаба. Они лучше знают, кто сейчас нужен в армии.

Ну, видимо, что надо водителей танков, наводчиков, очень нужны ребята, которые работают с дронами или молодые, крепкие ребята, которые могут бегать и быть штурмовиками. Есть специальности, которые пользуются спросом больше всего, и для этого существует Генштаб, чтобы говорить, сколько и кто именно нужен,

– подытожил военнослужащий ВСУ.

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