Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что новый закон очень нужен, но возникают вопросы по определенным пунктам. В частности несколько непонятна ситуация с бронированием от армии.
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Что не так в законопроекте
По словам военнослужащего, бронирование должно распространяться на людей, которые работают в критических сферах. Например, мы видим, что Россия возобновила атаки на энергосистему. Именно она стала мишенью для последних обстрелов оккупантов. Поэтому работники этих отраслей действительно нужны.
Более того, если будут проблемы с энергетикой, то они также повлияют на военнослужащих и в целом войско. Ведь сейчас много важного для ВСУ производят в Украине.
Бронирование с зарплатой выше 35 тысяч меня немного удивило. Потому что разве война для бедных? Многие из нашего подразделения в гражданской жизни зарабатывали больше, чем 100 000. Поэтому вопросов много,
– сказал Кирилл Сазонов.
Действительно ли армии нужно еще 500 тысяч человек
Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что в Генштабе есть запрос призвать в армию еще полмиллиона человек. Впоследствии новый Главнокомандующий Александр Сырский провел аудит ВСУ. Цифры мобилизованных уменьшили.
Стало известно, что некоторые бригады воюют 2 года без ротаций, также есть огромное количество военных, которые находятся в тылу и не были привлечены к боевой работе. Теперь они должны поменять подразделения, которые нуждаются в отдыхе.
Я понимаю, что для того, чтобы кто-то стрелял из окопа, ему надо подвозить еду, БК, надо охранять склады, аэродромы, еще есть логистика. Но если у нас 200 тысяч на передовой, кто-то вообще без ротации, а 600 – 800 тысяч в тылу, то не можем ли мы это как-то поменять,
– подчеркнул военнослужащий.
Во время ведения войны надо четко понимать, какими ресурсами мы оперируем. Для этого стоит прежде всего ориентироваться на запросы от Минобороны и Генштаба. Они лучше знают, кто сейчас нужен в армии.
Ну, видимо, что надо водителей танков, наводчиков, очень нужны ребята, которые работают с дронами или молодые, крепкие ребята, которые могут бегать и быть штурмовиками. Есть специальности, которые пользуются спросом больше всего, и для этого существует Генштаб, чтобы говорить, сколько и кто именно нужен,
– подытожил военнослужащий ВСУ.
Новый законопроект о мобилизации: последние новости
- Комитет по вопросам обороны проработал поправкик новому законопроекту. Их было более 4 тысяч. Депутаты еще планируют вернуться к некоторым вопросам, когда подготовят финальную концепцию закона. В частности говорится об отсрочке, ограничения за неявку в ТЦК и стимулировании к призыву.
- В документе предусмотрели ряд изменений. Например, уменьшается возраст для мобилизации с 27 до 25. Кроме этого, вводится обязательная военная подготовка для 18-летних юношей. Они сами смогут выбрать время, когда ее проходить. Это станет заменой срочной службы.
- Изменения будут касаться ограниченно годных. Эти люди пройдут повторную врачебную комиссию. Там четко установят, или они являются пригодными и могут вернуться в боевые подразделения, или непригодными и будут уволены. Формулировку "ограниченно годный" отменят.