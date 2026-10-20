"Не можем защитить страну": "Флэш" заявил о проблеме со сбиванием "Шахедов" через Starlink

Ограничения в работе Starlink затрудняют Украине борьбу с российскими реактивными "Шахедами". Из-за проблем со связью украинским военным сложнее использовать скоростные дроны-перехватчики.

О сложной ситуации в сфере противовоздушной обороны сообщил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов в интервью BBC.

Почему ограничения Starlink угрожают украинской ПВО?

Starlink нужен украинским военным не только для нанесения ударов по российским объектам, но и для оборонительных операций. В частности, спутниковая связь важна для управления дронами-перехватчиками, которые должны противодействовать российским реактивным "Шахедам".

Такие беспилотники движутся значительно быстрее обычных ударных дронов, поэтому для борьбы с ними украинские специалисты разрабатывают специальные скоростные перехватчики. Однако ограничения работы спутниковой связи могут препятствовать стабильному управлению ими во время полета.

Это создает для нас проблему, поскольку мы не можем защитить страну от реактивных "Шахедов". Это действительно огромная проблема для нас,

– подчеркнул Бескрестнов.

"Флэш" отметил, что ошибочно считать Starlink инструментом, который нужен Украине преимущественно для дальнобойных атак. От стабильной работы спутниковой связи зависит также эффективность обороны, в частности противодействие скоростным российским беспилотникам.

Украинская сторона пытается объяснить американским партнерам важность стабильной работы спутниковой связи для защиты государства. В частности, Украина обращается к SpaceX, ее основателю Илону Маску, Пентагону и президенту США Дональду Трампу.

Starlink имеет значение не только для выполнения боевых задач, но и для связи военных с их семьями. Украина призывает устранить ограничения, которые затрудняют применение скоростных дронов-перехватчиков.

Ранее сообщалось о проблемах в работе военных терминалов Starshield, созданных на основе технологий Starlink. По данным украинских чиновников, на отдельных участках фронта связь могла пропадать при движении со скоростью примерно 130–161 километр в час.

Это повлияло не только на применение ударных беспилотников, но и на фронтовую логистику и работу противовоздушной обороны. Reuters со ссылкой на американских и западных чиновников сообщало, что решение об ограничении работы Starshield для Украины поступило из Белого дома. В то же время Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио отрицали причастность к введению этих ограничений.

Украина продолжает переговоры со SpaceX и американской стороной об устранении скоростных ограничений и одновременно рассматривает альтернативные системы спутниковой связи.