Если есть проблема, я ее решу, – Трамп отреагировал на сбои в работе Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсудить с Илоном Маском работу Starlink в ВСУ. Глава Белого дома заверил, что лично вмешается в ситуацию, если проблемы со связью не будут устранены.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами у Белого дома.

Что сказал президент США?

В пятницу, 23 октября, американский лидер отметил, что пока еще не обсуждал с предпринимателем вопрос о доступе Украины к спутниковым сервисам. В то же время он заметил, что слышал о решении этой проблемы.

Политик заявил о якобы готовности провести беседу с владельцем SpaceX, если сложности остаются.

Я не разговаривал с Илоном Маском. Возможно, придется, но пока не разговаривал. Если это не исправлено, я с ним поговорю,

– заявил Трамп.

Американский президент также уклонился от четкого ответа на вопрос о том, кто именно отдал приказ ограничить использование Starlink украинскими военными. Между тем зарубежные СМИ отмечали, что Украина по-прежнему сталкивается с ограничениями скорости работы систем.

Накануне Трамп отмечал, что Маск восстановил полноценный доступ к Starlink. Напомним, что ранее в Белом доме утверждали, что якобы не контролируют SpaceX и не причастны к блокировкам.