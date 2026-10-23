Якщо є проблема, я її вирішу, – Трамп відреагував на збої в роботі Starlink в Україні

Про це він розповів під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

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Що сказав президент США?

У п'ятницю, 23 жовтня, американський лідер зазначив, що наразі ще не обговорював із підприємцем доступ України до супутникових сервісів. Водночас він зауважив, що чув про розв'язання цієї проблеми.

Політик заявив про нібито готовність провести розмову з власником SpaceX, якщо складнощі залишаються.

Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, доведеться, але поки що не розмовляв. Якщо це не виправлено, я з ним поговорю– заявив Трамп.

Американський президент також уникнув чіткої відповіді щодо того, хто саме віддав наказ урізати використання Starlink українськими військовими. Тим часом іноземні ЗМІ зазначали, що Україна все ще стикається з обмеженнями швидкості роботи систем.

Напередодні Трамп зазначав, що Маск відновив повноцінний доступ до Starlink. Нагадаємо, що раніше в Білому домі переконували, що нібито не контролюють SpaceX та не причетні до блокувань.