"Лично распорядился": ограничить работу Starlink для Украины приказал Илон Маск – WSJ

Илон Маск лично отдал распоряжение ограничить работу Starlink для Украины после телефонного разговора с Дональдом Трампом. Меры, введенные 14 октября, помешали работе дронов-перехватчиков.

Ранее генеральный директор SpaceX и глава Белого дома перекладывали ответственность друг на друга. Об этом пишет издание WSJ.

Что известно о решении Маска?

Издание пишет, что причиной ограничения стало общее недовольство американского миллиардера и президента ударами Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам. Напомним, Дональд Трамп называл украинские атаки на вражеские НПЗ причиной роста стоимости топлива на внутреннем рынке перед промежуточными выборами. В то же время эксперты отмечают, что скачок цен является результатом войны США и Израиля против Ирана, которая заблокировала судоходство в Ормузском проливе.

Во время скандала представители SpaceX беседовали с коллегами в Белом доме, чтобы согласовать общее видение ситуации и дальнейшие публичные заявления. По информации собеседников издания, компания и администрация президента координировали коммуникацию после того, как Маск дал соответствующее указание.

Часть американских чиновников утверждает, что глава SpaceX действовал самостоятельно, а президент США не приказывал принимать меры против Украины. В то же время другой источник отметил, что перед введением ограничения скорости Маск провел беседу с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации, в частности с Трампом.

Искусственно установленные ограничения не позволяли терминалам полноценно работать на скоростных движущихся объектах, что существенно затруднило работу дронов-перехватчиков при сбивании вражеских ракет и реактивных беспилотников.

Ранее издание The Telegraph писало, что политик и миллиардер "действовали согласованно" на фоне противоречий с украинским руководством из-за ударов по НПЗ России. В то же время в Киеве обращали внимание, что обе стороны лишь "перекладывали ответственность" и не могли четко объяснить, что происходит со скоростью Starlink.