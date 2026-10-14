Качество улучшилось, – Минобороны о работе Starlink в Украине

Напомним, что в ночь на 14 октября компания американского миллиардера Илона Маска ограничила работу Starlink в Украине. Вечером скорость интернета изменилась.

Об этом 24 Каналу сообщили в Минобороны.

Что сказали в Министерстве обороны?

Министерство обороны Украины отметило, что SpaceX продолжает соблюдать ограничение в 161 километр.

В течение дня фактические ограничения были значительно ниже. Однако на данный момент мы фиксируем, что на скорости до 160 качество связи улучшилось,

– сообщили в Министерстве обороны.

Ведомство сообщило, что продолжает переговоры с "партнерами" и компанией Илона Маска, чтобы договориться о стабильных условиях предоставления услуг и недопущении внезапных ограничений.

Вечером 14 октября эксминистр обороны Михаил Федоров заявил, что работа спутниковой связи Starlink на скорости до 160 километров в час возобновляется. Он рассказал, что благодаря этому украинские дроны и перехватчики смогут снова выполнять свои задачи.

Напомним, что утром оборонное ведомство сообщало, что, по предварительной информации, ситуация может существенно осложнить ряд военных процессов. В частности, речь идет о логистике, работе беспилотных систем и выполнении middle strike.

Зеленский обратился к Илону Маску с призывом возобновить полноценное функционирование Starlink в Украине. По его словам, решение ограничить скорость терминалов приведет к многочисленным человеческим жертвам. Он назвал действия владельца Space X ошибкой.