Украина продолжает фиксировать ограничения в работе спутниковой системы Starshield от SpaceX. Они сохраняются, в частности, на временно оккупированных территориях и создают проблемы для украинской противовоздушной обороны.

Об этом президент рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Почему ситуация со Starshield вызывает беспокойство?

По словам Зеленского, ограничения на использование терминалов Starshield по-прежнему фиксируются. Президент подчеркнул, что из-за этого Соединенные Штаты оказываются в очень неудобном положении.

Он отметил, что с политической точки зрения действия Вашингтона могут выглядеть так, будто США придерживаются того же курса, что и российский диктатор Владимир Путин, стремящийся заставить Украину капитулировать.

С политической точки зрения создается впечатление, будто Америка придерживается того же курса, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать,

– подчеркнул президент.

Отметим, что украинские военные уже несколько раз сталкивались с ограничениями скорости работы спутниковых систем Starlink и Starshield. В частности, проблемы фиксировались вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за этого дроны-перехватчики не могли развивать необходимую скорость для эффективного уничтожения российских реактивных "Шахедов".