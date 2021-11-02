Ограничения в транспорте Запорожья: какие меры принимает город для борьбы с COVID-19

С понедельника, 1 ноября, в Запорожье по образцу Киева ввели карантинные ограничения – ездить в общественном транспорте можно только с сертификатом вакцинации или ПЦР-тестом. Подойдет также справка о выздоровлении от COVID-19, которая действительна 6 месяцев.

К таким требованиям оказались готовы не все горожане. Жители Запорожья больше всего возмутились невозможностью воспользоваться общественным транспортом без соответствующего документа.

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"У меня закончился договор, нужно устроиться на работу. Я прививку не хочу делать, потому что мне здоровье не позволяет. Если вакцинируюсь, на следующий день или в течение 3 дней умру, а напишут, что это от COVID-19", – рассказала запорожанка Светлана.

Полицейские контролируют соблюдение норм

За соблюдением новых правил в транспорте следят патрульные. Они проверяют документы, а водители теперь лишь следят за количеством свободных сидячих мест.

Документы показывают, но не все. Я предупреждаю – говорят, что есть, но я не имею права у них эти документы проверить. Сейчас все тихо и спокойно,

– отметил водитель коммунального автобуса Сергей.

Запорожские полицейские пока не штрафуют пассажиров без документов – просто выводят из транспорта. Когда люди узнают о суммах штрафов за нарушения – от 17 до 34 тысяч гривен, то в основном высказываются в пользу прививок.

Запорожане массово болеют COVID-19

В горсовете Запорожья убеждают, что ввели карантинные ограничения на транспорте, поскольку заболеваемость коронавирусом среди граждан не уменьшается. Мотивировались и тем, что уровень прививок тоже низкий.

Стимулировать вакцинацию и остановку ситуации с коронавирусом в Запорожье. Прошло 2 недели в "красной зоне", но результаты стабильно тяжелые. Решили ввести ограничения с понедельника, будем следить за ситуацией. Александр Власюк Первый заместитель городского главы Запорожья

Первыми в области похожие ограничения ввели в Мелитополе несколько недель назад, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. В Запорожье после введения ограничений транспортный коллапс не произошел. Проверять документы с понедельника, 1 ноября, начали и в Киеве.