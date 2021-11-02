До таких вимог виявилися готовими не всі містяни. Мешканці Запоріжжя найбільше обурилися неможливістю скористатися громадським транспортом без відповідного документа.

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"У мене закінчився договір, потрібно влаштуватися на роботу. Я щеплення не хочу робити, бо мені здоров'я не дозволяє. Якщо вакцинуюся, на наступний день чи 3 дні помру, а напишуть, що це від COVID-19", – розповіла запоріжанка Світлана.

Поліцейські контролюють дотримання норм

За дотримання нових правил у транспорті слідкують патрульні. Вони перевіряють документи, а водії тепер лише слідкують за кількістю вільних сидячих місць.

Документи показують, але не всі. Я попереджаю – кажуть, що є, але я не маю права у них ці документи перевірити. Зараз усе тихо та спокійно,

– зазначив водій комунального автобуса Сергій.

Запорізькі поліцейські поки що не штрафують пасажирів без документів – просто виводять з транспорту. Коли люди дізнаються про суми штрафів за порушення – від 17 до 34 тисяч гривень, то здебільшого висловлюються на користь щеплень.

Запоріжани масово хворіють на COVID-19

У міськраді Запоріжжя переконують, що ввели карантинні обмеження на транспорті, оскільки захворюваність на коронавірус серед громадян не зменшується. Мотивувалися і тим, що рівень щеплень також низький.

Cтимулювати вакцинацію і зупинку ситуації із коронавірусом у Запоріжжі. Пройшло 2 тижні у "червоній зоні", але результати стабільно важкі. Вирішили ввести обмеження з понеділка, слідкуватимемо за ситуацією. Олександр Власюк Перший заступник міського голови Запоріжжя

Першими в області схожі обмеження ввели у Мелітополі кілька тижнів тому, щоб стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу. У Запоріжжі після введення обмежень транспортного колапсу не сталося. Перевіряти документи з понеділка, 1 листопада, почали й у Києві.

Зверніть увагу! За інформацією МОЗ, станом на 2 листопада добовий показник підтверджених випадків захворювань на коронавірус у Запорізькій області становив 1,3 тисячі осіб. Померло 34 людини, одужала – 241. Зареєстровано майже 1,8 тисячі хворих.