Россия перетаскивает военные объекты вглубь страны из-за промедления партнеров, – Зеленский

Партнеры продолжают ограничивать использование предоставленного дальнобойного оружия для ударов вглубь территорий России. Это дает возможность Кремлю переместить военные объекты.

По словам Владимира Зеленского, снятие ограничений на использование дальнобойного оружия должно стать стратегией победы Украины. Он добавил, что промедление позволяет России избегать ударов.

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В чем опасность задержки разрешения на удары дальнобойным оружием

Я так считаю. Если можно применять соответствующее оружие – вы видите его результат во вражеских целях на территории временно оккупированных или на территории Российской Федерации. Я на сегодня не вижу результатов действий соответствующего оружия,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми была очень серьезной. По словам президента, Украина представила свою позицию по дальнобойному оружию подготовлено, убедительно и детально.

"И это важно, что наши партнеры все эти детали знали от меня лично, воспринимали. Здесь надо быть откровенными. Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, которое до сих пор с большим дефицитом у нас, кстати, использовать его по военным целям на территории России, так вот затягивание этого процесса приводят к тому, что Россия занимается перемещение этих военных целей глубже на территорию России", – заявил украинский лидер.

Каким должно быть снятие ограничений по мнению Зеленского

Зеленский отметил, что снятие ограничений партнерами должно стать стратегией победы Украины, а не политической стратегией, или решение, которым можно отвлечь внимание.

"Снимать ограничения, значит – снимать ограничения. А если предлагается или будет предложено, посмотрим, снятие ограничения на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять то давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", – подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что отмена ограничений должна сопровождаться предоставлением необходимых ресурсов, чтобы эффективно поражать военные цели на территории России. По словам Зеленского, если ограничения снимаются, но не хватает ракет для оружия, то "это не снятие ограничений".