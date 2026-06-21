Без бензина и с "комендантским часом": в Крыму ввели массовые ограничения

Украинские атаки на объекты противника на территории аннексированного Крыма создали оккупантам серьезные проблемы, в частности с логистикой. Так, 22 и 23 июня на полуострове не будут продавать топливо.

Пришлось также ввести ограничения для заведений и общественного транспорта. Об этих решениях сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

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Что известно об ограничениях в Крыму?

Общественный транспорт будет работать по сокращенному графику – с 05:30 до 21:00. Морское сообщение будет частично ограничено: паромные перевозки временно не будут осуществляться, зато пассажирские катера продолжат курсировать.

Кроме того, с 15:00 22 июня вступят в силу новые правила работы общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги.

Ограничения коснутся и сферы торговли и заведений общественного питания. Крупные торговые объекты, в частности торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты, будут принимать посетителей с 07:00 до 20:00.

Небольшие магазины, аптеки и киоски будут самостоятельно определять режим своей работы. Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания будут работать с 08:00 до 20:00.

Кроме того, уличное освещение будут временно не включать. Из-за чрезмерной нагрузки на сети, пояснил Развожаев, за пределами города возможно введение графиков аварийных или плановых отключений электроэнергии.

В связи с этим жителей призывают заранее сократить потребление электричества и по возможности не использовать одновременно большое количество бытовых приборов. При этом все публичные мероприятия, которые должны были проходить под открытым небом, отменены с 22 июня на неопределенный срок.

Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения властей. Развожаев отметил, что такие меры принимаются, якобы, с учетом "последних событий на полуострове и необходимости оперативной корректировки логистики".

В целях экономии топлива 22 и 23 июня его продажа в городе будет временно приостановлена. Заправка будет осуществляться исключительно для транспорта экстренных и специальных служб, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры и жизнедеятельность города,

– говорится в сообщении "губернатора" Севастополя.

Он также призвал жителей отнестись "с пониманием" к введенным ограничениям. Эти меры якобы необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в нынешних условиях.

"Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся", – написал Развожаев.

Следует заметить, что атака на Крым 21 июня и ее последствия могут быть только началом чего-то большего. Так, на странице Сил беспилотных систем появилось сообщение, в котором украинские военные рассказали, что во время ночной атаки они рассмотрели Крымский мост со всех сторон. "Ни на что не намекаем…", – интригующе написали они, очевидно, на что-то намекая.

Подобное заявление сделал и Сергей Стерненко. Он отметил, что Украина готовит для россиян в Крыму что-нибудь такое, что "они будут вспоминать с ужасом".