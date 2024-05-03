Без "ограниченно пригодных": новый список болезней с которыми могут мобилизовать
В Украине отменяется статус "ограниченно пригодный". Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имели соответствующий статус, теперь должны будут пройти повторную ВВК.
Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины. Он вступит в силу уже с 4 мая.
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В Украине больше не будет статуса "Ограниченно пригодный"
Минобороны Украины внесло изменения в категории годности к военной службе, они вступят в силу с 4 мая. Согласно приказу, вместо формулировки "ограниченно годен" к службе в условиях военного положения, теперь будет применяться более конкретное определение.
Теперь лица с такой записью в военном билете могут быть мобилизованы, если возникнет потребность в пополнении определенных подразделений.
Это изменение предусматривает разделение пригодности на несколько категорий:
- полностью годен;
- годен для службы в воинских частях обеспечения, технических центрах, службе безопасности, военных высших учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях здравоохранения, логистических подразделениях, связи, оперативного обеспечения и других военных подразделениях;
- пригоден по отдельным специальностям (например, это касается кандидатов на поступление в Военно-воздушные силы);
- пригодный для выполнения специфических задач.
С какими болезнями не мобилизуют
В перечень болезней, с которыми украинцев могут мобилизовать в армию, входят следующие:
- остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;
- хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- болезни, вызванные ВИЧ, и бессимптомное носительство ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;
- новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;
- болезни крови, медленно прогрессирующие или не прогрессирующие;
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;
- легкие невротические психические расстройства с выходом в выздоровление;
- воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
- заболевания наружного уха, среднетяжелая двусторонняя тугоухость;
- гипертоническая болезнь первой стадии;
- болезни с незначительными нарушениями функций внешнего дыхания;
- заболевания печени с незначительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;
- артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.
Кто может служить в тылу
Среди тех, кто будет признан пригодным для службы в тылу, могут быть лица с такими состояниями:
- историей клинически вылеченного туберкулеза;
- хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
- заболеваниями, связанными с ВИЧ, с состоянием иммунной субкомпенсации;
- состоянием после радикального хирургического вмешательства по поводу первичной опухоли, такой как рак нижней губы или рак кожи;
- доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;
- болезнями крови, которые прогрессируют медленно, с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другими состояниями;