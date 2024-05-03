Без "ограниченно пригодных": новый список болезней с которыми могут мобилизовать

В Украине отменяется статус "ограниченно пригодный". Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имели соответствующий статус, теперь должны будут пройти повторную ВВК.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины. Он вступит в силу уже с 4 мая.

Смотрите также Мобилизация по-новому: как будет работать принятый законопроект

В Украине больше не будет статуса "Ограниченно пригодный"

Минобороны Украины внесло изменения в категории годности к военной службе, они вступят в силу с 4 мая. Согласно приказу, вместо формулировки "ограниченно годен" к службе в условиях военного положения, теперь будет применяться более конкретное определение.

Теперь лица с такой записью в военном билете могут быть мобилизованы, если возникнет потребность в пополнении определенных подразделений.

Это изменение предусматривает разделение пригодности на несколько категорий:

полностью годен;

годен для службы в воинских частях обеспечения, технических центрах, службе безопасности, военных высших учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях здравоохранения, логистических подразделениях, связи, оперативного обеспечения и других военных подразделениях;

пригоден по отдельным специальностям (например, это касается кандидатов на поступление в Военно-воздушные силы);

пригодный для выполнения специфических задач.

С какими болезнями не мобилизуют

В перечень болезней, с которыми украинцев могут мобилизовать в армию, входят следующие:

остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;

хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

болезни, вызванные ВИЧ, и бессимптомное носительство ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;

новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;

болезни крови, медленно прогрессирующие или не прогрессирующие;

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;

легкие невротические психические расстройства с выходом в выздоровление;

воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

заболевания наружного уха, среднетяжелая двусторонняя тугоухость;

гипертоническая болезнь первой стадии;

болезни с незначительными нарушениями функций внешнего дыхания;

заболевания печени с незначительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;

артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.

Кто может служить в тылу

Среди тех, кто будет признан пригодным для службы в тылу, могут быть лица с такими состояниями:

историей клинически вылеченного туберкулеза;

хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;

заболеваниями, связанными с ВИЧ, с состоянием иммунной субкомпенсации;

состоянием после радикального хирургического вмешательства по поводу первичной опухоли, такой как рак нижней губы или рак кожи;

доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;

болезнями крови, которые прогрессируют медленно, с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другими состояниями;

Эти изменения касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный". Они должны будут пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года. Теперь комиссия будет выносить только два заключения: "годен" или "непригоден".