Без "ограниченно пригодных": новый список болезней с которыми могут мобилизовать

3 мая 2024, 17:50
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В Украине отменяется статус "ограниченно пригодный". Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имели соответствующий статус, теперь должны будут пройти повторную ВВК.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины. Он вступит в силу уже с 4 мая.

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В Украине больше не будет статуса "Ограниченно пригодный"

Минобороны Украины внесло изменения в категории годности к военной службе, они вступят в силу с 4 мая. Согласно приказу, вместо формулировки "ограниченно годен" к службе в условиях военного положения, теперь будет применяться более конкретное определение.

Теперь лица с такой записью в военном билете могут быть мобилизованы, если возникнет потребность в пополнении определенных подразделений.

Это изменение предусматривает разделение пригодности на несколько категорий:

  • полностью годен;
  • годен для службы в воинских частях обеспечения, технических центрах, службе безопасности, военных высших учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях здравоохранения, логистических подразделениях, связи, оперативного обеспечения и других военных подразделениях;
  • пригоден по отдельным специальностям (например, это касается кандидатов на поступление в Военно-воздушные силы);
  • пригодный для выполнения специфических задач.

С какими болезнями не мобилизуют

В перечень болезней, с которыми украинцев могут мобилизовать в армию, входят следующие:

  • остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;
  • хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
  • болезни, вызванные ВИЧ, и бессимптомное носительство ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;
  • новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;
  • болезни крови, медленно прогрессирующие или не прогрессирующие;
  • болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;
  • легкие невротические психические расстройства с выходом в выздоровление;
  • воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • заболевания наружного уха, среднетяжелая двусторонняя тугоухость;
  • гипертоническая болезнь первой стадии;
  • болезни с незначительными нарушениями функций внешнего дыхания;
  • заболевания печени с незначительными нарушениями функций;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;
  • артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.

Кто может служить в тылу

Среди тех, кто будет признан пригодным для службы в тылу, могут быть лица с такими состояниями:

  • историей клинически вылеченного туберкулеза;
  • хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
  • заболеваниями, связанными с ВИЧ, с состоянием иммунной субкомпенсации;
  • состоянием после радикального хирургического вмешательства по поводу первичной опухоли, такой как рак нижней губы или рак кожи;
  • доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;
  • болезнями крови, которые прогрессируют медленно, с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другими состояниями;
Важно! Эти изменения касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный". Они должны будут пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года. Теперь комиссия будет выносить только два заключения: "годен" или "непригоден".
Автор: Ярослав Погончук