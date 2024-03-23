"Ограниченно годным" к службе придется повторно пройти ВВК, – Минобороны
Источник:Армияинформ
В Минобороны объяснили, надо ли будет "ограниченно годным" к службе повторно проходить ВВК. Там дали утвердительный ответ.
Военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны пройти повторный медицинский осмотр, ведь Верховная Рада Украины отменила такое понятие. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.
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Повторная ВВК для "ограниченно годных"
Те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение,
– отметила Наталья Калмыкова.
Она добавила, что, мол, такие изменения облегчат жизнь десяткам тысяч людей.
"И родные, и сами военные обращались и в Министерство обороны, и в другие органы власти с просьбой урегулировать этот вопрос. И мы очень рады, что Верховная Рада Украины поддержала эти изменения", – резюмировала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Когда военным не надо проходить ВВК: что известно
- Верховная Рада проголосовала за законопроект об обеспечении прав военнослужащих на социальную защиту.
- В частности, депутаты подняли вопрос о прохождения ВВК.
- Поэтому, новый закон позволит раненым военным лечиться, в частности за рубежом, до 12 месяцев без прохождения ВВК. Ранее проходили комиссию нужно было каждые 4 месяца.