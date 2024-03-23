"Ограниченно годным" к службе придется повторно пройти ВВК, – Минобороны

В Минобороны объяснили, надо ли будет "ограниченно годным" к службе повторно проходить ВВК. Там дали утвердительный ответ.

Военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны пройти повторный медицинский осмотр, ведь Верховная Рада Украины отменила такое понятие. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

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Повторная ВВК для "ограниченно годных"

Те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение,

– отметила Наталья Калмыкова.

Она добавила, что, мол, такие изменения облегчат жизнь десяткам тысяч людей.

"И родные, и сами военные обращались и в Министерство обороны, и в другие органы власти с просьбой урегулировать этот вопрос. И мы очень рады, что Верховная Рада Украины поддержала эти изменения", – резюмировала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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