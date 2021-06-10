Ограничит "Prosecco party" с депутатами, – "слуга" Неклюдов о законе об олигархах

Владлен Неклюдов заявил, что поддерживает законопроект, направленный на уменьшение влияния олигархов. По его словам, если документ одобрят, то это уменьшит неформальные встречи нардепов с олигархами.
Подрывают авторитет партии президента, – Неклюдов
Нардеп от "Слуги народа" надеется, что его коллеги поддержат законопроект о деолигархизации. В то же время он отметил, что у партии есть представители олигархов, однако называть их имена отказался.
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Они (представители олигархов в "Слуге народа" – 24 канал) оказывают негативное влияние на законотворческую деятельность и вообще на общественную жизнь. Прямо или косвенно они подрывают авторитет партии президента, ведь не продвигают его инициативы,
– подчеркнул нардеп.
Он также отреагировал на то, что чиновники должны будут сообщать о своих встречах с олигархами. По словам Неклюдова, это поставит всех в равные условия.
"Олигархи будут заниматься бизнесом. Депутаты - работать, не оглядываясь на подсказки олигархов. Это ограничит такое общение, неформальные встречи и так называемые "Prosecco party", – добавил политик.
Главное о законопроекте об олигархах
- 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предотвращении угрозы олигархов. Он обозначил его как неотложный.
- Документ устанавливает 4 признака, по которым будут определять олигархов: участие в политической жизни, влияние на СМИ, наличие активов в более 2,27 миллиарда гривен, а также, если лицо является конечным владельцем предприятия с монопольным положением на украинском рынке. Для того, чтобы попасть в реестр олигархов, следует отвечать 3 из 4 признаков. Для того, чтобы выйти из него, следует избавиться по меньшей мере от 2 признаков.
- Цель такого законопроекта – превратить олигархов в бизнесменов.