В США обсуждают изменение границ Донецкой области, чтобы Путин мог объявить о победе. Владимир Огрызко объяснил, почему этот план абсурден, что задумала команда Трампа и как новый Конгресс может изменить ситуацию.

Вашингтон и Москва продолжают обсуждать возможные договоренности о прекращении войны, среди которых появилось предложение изменить административные границы Донецкой области. В то же время в Европе ищут свой собственный формат участия в переговорах, а в Украине все острее встает вопрос зависимости от американской военной помощи.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, почему считает американские предложения по Донбассу абсурдными и как новый состав Конгресса может повлиять на политику Дональда Трампа. Он также оценил перспективы европейской оборонной независимости, возможность международного признания оккупированного Крыма и споры вокруг будущего представителя Европы на переговорах с Россией.

Команда Трампа может потерять влияние после 3 января

Не рискует ли Украина стать разменной монетой в переговорах между США и Россией? Могут ли Вашингтон и Москва договориться за наш счет?

Сейчас мы наблюдаем координацию усилий Вашингтона и Москвы. Это внешнеполитический процесс, который разворачивается довольно активно, и его участники пытаются продвигать собственные интересы. Но я вижу одно положительное обстоятельство: 3 января к работе приступит новый состав американского Конгресса. Думаю, после этого возможности команды Трампа действовать в прежнем режиме существенно сократятся.

В Соединенных Штатах уже обсуждают предстоящие проверки деятельности представителей президентской администрации. Речь идет о возможных слушаниях в комитетах Конгресса, расследованиях и юридической оценке отдельных решений. В частности, вопросы могут возникнуть к Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру, которые участвуют в контактах с российским руководством. Пока Трамп контролирует политический процесс, они чувствуют себя достаточно уверенно, но с усилением роли Конгресса ситуация может измениться.

Вот тот самый Виткофф и зять – прямые претенденты на то, чтобы демократы сделали из них боксерские груши. Пока Трамп руководил процессом, они могли действовать. Если он перестанет им руководить, придется отвечать,

– предположил Огрызко.

Я ожидаю, что новый Конгресс будет гораздо пристальнее относиться к деятельности американских переговорщиков. Особенно если появятся вопросы относительно их возможных частных интересов или соответствия отдельных решений американскому законодательству. Но важно понимать, что пока это прогноз, а не установленные результаты каких-либо расследований.

Предложение изменить границы Донецкой области не решает проблему

Американцы и россияне, на мой взгляд, пытаются решать свои вопросы за счет Украины. Самый яркий пример – идея изменить административные границы Донецкой области. Ее суть заключается в том, чтобы территории, которые Россия не смогла захватить, формально отнести к другим украинским областям. Тогда Кремль мог бы объявить, что контролирует всю Донецкую область, даже не продвинувшись дальше на фронте.

Придумать это мог разве что сумасшедший или человек, находящийся на пути к сумасшествию. По-другому я это трактовать не могу,

– заявил бывший министр иностранных дел.

Допустим, мы согласились на такую конструкцию, и Путин объявил, что выполнил свое обещание захватить Донбасс. Но почему тогда не поступить наоборот и не отнести оккупированный Донецк к Днепропетровской области? Это демонстрирует всю условность такого подхода. Административное переименование территорий не меняет самого факта российской оккупации и не устраняет ни одну из причин войны.

Есть и гораздо более серьезное противоречие. Россия включила в свою конституцию претензии не только на Донецкую область, но и на другие украинские регионы. Крым она оккупировала полностью, но Запорожскую и Херсонскую области не контролирует в их административных границах. Даже если представить отвод украинских войск с остальной части Донбасса, что делать с другими территориями, которые Кремль также объявил российскими?

Американское предложение не дает ответа на этот вопрос. Оно пытается создать для Путина возможность заявить о победе в одном вопросе, но игнорирует остальные его территориальные претензии. Поэтому я не понимаю, как такая схема может стать основой для реального прекращения боевых действий.

Если вы хотите, чтобы мы отступили и отдали им часть Донецкой области, но забываете о других областях, которые уже якобы вписаны в российскую конституцию, это для вас нормально? Здесь нет никакой последовательности. Логика одна: деньги, деньги и еще раз деньги,

– подчеркнул Огрызко.

Я предполагаю, что финансовые интересы могут играть важную роль в действиях отдельных американских представителей. Но даже если они хотят достичь определенных экономических договоренностей с Россией, это не означает, что Украина должна соглашаться на территориальные уступки. Тем более что сам Путин не демонстрирует готовности отказаться от своих прежних требований.

Поэтому нынешнюю "челночную" дипломатию команды Трампа я не считаю перспективной. Ранее я уже говорил, что это могут быть последние подобные поездки Виткоффа и Кушнера, после которых их внимание будет сосредоточено совсем на других вопросах – объяснениях перед американскими законодателями. Не исключаю, что до конца года новых содержательных раундов переговоров вообще не будет.

Это последний тур Виткоффа и зятя. А потом у них будут гастроли преимущественно в сторону Конгресса – для дачи показаний и объяснений, почему они этим занимались,

– предположил дипломат.

Единственное направление, в котором я хотел бы видеть продолжение контактов, – гуманитарное. Обмены военнопленными необходимы независимо от политических противоречий, и ради возвращения наших людей стоит поддерживать соответствующие переговоры. Но в плане общего урегулирования двигаться пока некуда, ведь Россия не собирается менять свои требования.

Я также ожидаю новых попыток давления на Украину со стороны нынешней американской администрации. Это могут быть проблемы с доступом к Starlink, военными поставками или другими видами поддержки. Однако считаю, что возможности такого давления могут сократиться после начала работы нового Конгресса.

США и Россия обсуждают безопасность Европы без европейцев

Белый дом предложил Кремлю обсудить новую систему безопасности для Европы, но без самой Европы. Означает ли это, что в таких договоренностях не будут учитываться и интересы Украины в сфере безопасности?

Вы правильно уловили главное: американская администрация предлагает России формировать систему безопасности для Европы, не привлекая в полной мере самих европейцев. Но я вижу здесь еще одну опасность. В такой конструкции вопрос безопасности Украины фактически отходит на второй план, хотя именно наше государство сейчас непосредственно противостоит российской агрессии.

По моей оценке, в подходе, который обсуждают Вашингтон и Москва, прослеживается стремление вернуть России значительное влияние на Украину. Ориентиром могут оставаться российские предложения, представленные во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тогда Москва выдвигала требования, которые предусматривали существенное ограничение украинских оборонных возможностей и фактически создавали для Кремля условия для дальнейшего контроля над нашим государством.

Предполагается, что Россия восстанавливает свое полное влияние на Украину. И в качестве образца берется то, что Россия привезла в Стамбул в 2022 году. Там все написано,

– считает Огрызко.

Я воспринимаю такую модель как чрезвычайно опасную. Она означала бы, что судьбу Украины снова пытаются решать государства, одно из которых развязало против нас войну. И хуже всего то, что в этом процессе американская администрация, на мой взгляд, готова учитывать российские интересы гораздо больше, чем украинские.

Это не означает, что все Соединенные Штаты поддерживают такой курс. Нужно различать нынешний Белый дом и другие американские институты, в частности Конгресс. Но если оценивать именно действия переговорной команды Трампа, я вижу в них опасную для украинской государственности тенденцию.

Почему Украина не может отказаться от сотрудничества с США

Как Украине действовать, если нынешняя американская администрация фактически соглашается с частью российских требований? Не стоит ли в таких условиях пересмотреть отношения с Соединенными Штатами?

Я бы не стал ставить вопрос столь резко. Даже с моим критическим отношением к Трампу понимаю, что у нас отношения не только с ним лично, но и с Соединенными Штатами Америки. Это гораздо более широкая система, в которую входят Конгресс, политические партии, государственные учреждения и общество. И отказаться от сотрудничества со всей страной из-за действий одного президента было бы ошибкой.

Мы прекрасно понимаем, что сейчас не можем просто прекратить эти отношения. Если бы Украина уже обладала всеми необходимыми военными технологиями, собственными средствами противоракетной обороны и независимыми системами связи, ситуация могла бы быть иной. Но пока значительная часть нашей безопасности остается связанной с американскими возможностями, поэтому приходится искать компромиссы и поддерживать контакты даже в очень сложных обстоятельствах.

Мы не можем сейчас хлопнуть дверью и сказать: "До свидания, Соединенные Штаты Америки, мы обойдемся без вас". Если бы это было возможно, думаю, мы бы давно это сделали. Но пока вынуждены танцевать это танго с Дональдом Фредовичем,

– пояснил бывший глава МИД.

Примером сложных решений стала недавняя гуманитарная операция в Олешках. Ради возвращения людей пришлось участвовать в переговорах, к которым были привлечены представители американской и российской сторон. Несколько сотен украинцев удалось спасти, и это важный результат, который нельзя недооценивать. В то же время я обращаю внимание на новые угрозы для Херсона, где из-за ситуации с безопасностью также приходится эвакуировать людей.

Поэтому Украина вынуждена искать баланс: использовать нынешние возможности сотрудничества с США и одновременно максимально уменьшать зависимость от них. И это уже происходит не только в политических заявлениях, но и в конкретных оборонных проектах.

В частности, показательной стала встреча президента Украины в Копенгагене с представителями северных и балтийских государств. В этом контексте прозвучали планы испытать зимой первый вариант системы FREYJA, которая, как ожидается, могла бы в будущем стать более дешевой альтернативой части средств, используемых для противоракетной обороны. Если эти планы будут реализованы, Украина получит дополнительные возможности защиты без постоянного ожидания американских ракет "Пэтриот".

Не менее важными остаются разведданные и спутниковая связь. Европейцы и украинцы наконец осознали, насколько опасно зависеть от одного поставщика критически важных услуг. Поэтому нужно развивать собственные или совместные европейские системы, которые нельзя будет ограничить из-за политического решения в Вашингтоне.

Сейчас люди в Европе и, наконец, в Украине поняли, что зависеть от одного источника обходится дороже. И это правильно. Нам нужны своя система связи и собственная противоракетная оборона,

– подчеркнул Огрызко.

Украина уже развивает собственную баллистическую программу, хотя ее масштабы пока не соответствуют всем потребностям вооруженных сил. Параллельно Европа постепенно приходит к пониманию того, что самостоятельная оборона требует не только увеличения военных бюджетов, но и собственных технологий, промышленных мощностей и космических возможностей.

И здесь я вижу определенный парадокс. Мы часто критикуем Трампа за его решения, но именно его политика заставляет Европу менять отношение к собственной безопасности. Еще два года назад европейские страны в основном исходили из того, что американский военный зонтик останется навсегда. Теперь они все активнее задумываются о возможности обеспечивать себя самостоятельно.

Мы должны будем поблагодарить Трампа за то, что он помог Европе совершить невероятное. То, о чем еще два года назад даже не думали. Теперь Европа поднимается не только как экономический, но и как военный и военно-политический фактор,

– отметил дипломат.

На мой взгляд, этот процесс может стать одним из важнейших последствий нынешней американской политики. Европейские государства начинают иначе оценивать свою роль в международной безопасности и постепенно создавать возможности, которых им не хватало со времени окончания Второй мировой войны.

Оккупированный Крым не станет российским из-за новых договоренностей

Снова раздаются утверждения, что Россия якобы не начала бы полномасштабное вторжение в 2022 году, если бы Джо Байден гарантировал нерасширение НАТО. Но российская агрессия против Украины началась еще в 2014 году. Не пытаются ли с помощью такой риторики окончательно отодвинуть на второй план вопрос об оккупации Крыма?

Это нереально. Все временно оккупированные территории остаются украинскими, и ни одна политическая договоренность между третьими странами не способна автоматически изменить их правовой статус. Нужно различать фактическую ситуацию, когда определенная территория временно контролируется Россией, и ее международно-правовую принадлежность Украине.

Даже государства, поддерживающие отношения с Москвой, не спешат признавать ее территориальные претензии. Можно упомянуть Казахстан, который заявляет об уважении к территориальной целостности государств, или Турцию, которая также поддерживает этот принцип. Поэтому разговоры о возможном окончательном закреплении Крыма за Россией не соответствуют международно-правовой позиции Украины и многих других государств.

Ни одна из цивилизованных стран не признает за Россией ни одного квадратного сантиметра оккупированной территории. Существует ситуация де-факто и де-юре. Мы ждем момента, когда фактическая ситуация изменится,

– подчеркнул Огрызко.

Конечно, иностранные политики могут высказывать различные предположения относительно перспектив возвращения украинских территорий. В частности, генеральный секретарь НАТО может иметь собственную оценку того, насколько быстро Украина сможет восстановить контроль над оккупированными регионами. Но такие заявления не означают, что кто-то получает право принимать решения вместо украинского государства.

Если Украина не признает оккупацию, ни один руководитель международной организации не может заставить ее изменить позицию. Политические оценки могут различаться, но международно-правовой вопрос остается неизменным. И я не слышал, чтобы руководство НАТО открыто отказывалось от принципа территориальной целостности государств.

Если мы определяем, что ни при каких обстоятельствах не признаем оккупацию и не принимаем логику, что оккупированное – это российское, то ни один генсек или кто-либо другой эту ситуацию изменить не может,

– пояснил дипломат.

Поэтому я не вижу оснований полагать, что новые переговоры могут юридически закрепить российский контроль над Крымом без согласия Украины. Временная оккупация не отменяет нашего суверенитета, а решение о будущем украинских территорий должна принимать сама Украина.

Кто должен представлять Европу на переговорах с Россией

Эммануэль Макрон заявил о готовности представлять Европу в контактах с Россией, но в Кремле критикуют европейцев за отсутствие единого переговорщика. Может ли французский президент выполнять эту роль и насколько важно, чтобы Европа наконец определилась со своим представительством?

Прежде всего нужно понять одну простую вещь: не Москве решать, кто будет представлять Европу на переговорах. Европейские государства могут направить одного политика, нескольких лидеров или большую делегацию. Это исключительно их право, и Россия не должна определять его состав или выдвигать требования относительно конкретных кандидатур.

Украинская делегация, например, также состоит не только из тех людей, которых журналисты видят на официальных фотографиях. Есть представители первого ряда, советники, эксперты и другие участники, которые обеспечивают переговорный процесс. Так же и Европа может формировать свою команду в соответствии со своими потребностями.

Не Москве решать, кто будет в европейской делегации и сколько там будет людей. Может быть и десять человек. Это определяет сторона, которая формирует делегацию. Никакая другая сторона не может сказать, что ей кто-то не нравится,

– подчеркнул Огрызко.

Однако самой Европе действительно нужно определиться с представительством. Ранее готовность играть такую роль демонстрировали Кая Каллас, Гитанас Науседа, Антониу Кошта и другие европейские политики. Теперь об этом говорит Макрон. Но каждая подобная инициатива вызывает споры, и в итоге Европейский Союз остается без согласованного формата участия.

Я не думаю, что европейские лидеры делят какие-то конкретные материальные выгоды. Скорее речь идет о политических амбициях и престиже. Представлять Европейский Союз на переговорах по завершению крупнейшей войны на континенте – чрезвычайно важная роль. Она может существенно повлиять на дальнейшую политическую карьеру человека, который ее получит.

В этом контексте понятен интерес Макрона. Его президентский срок подходит к концу, а война вряд ли прекратится одновременно с окончанием его пребывания в должности. Поэтому участие в переговорах могло бы стать для него отдельным направлением международной политики.

Здесь больше ничего не делят, на самом деле. Здесь просто его собственное эго: я избран Европейским союзом, я буду представлять такую мощную структуру на переговорах. Это серьезно и престижно,

– считает бывший министр.

Но я бы не стал сводить европейское представительство к одному человеку. Гораздо эффективнее было бы сформировать группу из трех-пяти влиятельных политиков, представляющих сильнейшие государства континента. И не ограничивать ее исключительно членами Европейского Союза, ведь Великобритания также является европейским государством и играет важную роль в поддержке Украины.

Такая делегация могла бы иметь одного руководителя, но рядом с ним должны работать политики примерно такого же уровня. Это позволило бы учитывать интересы нескольких важных государств и сделать позицию Европы более представительной.

Я бы сформировал нормальную группу во главе, возможно, с кем-то одним. Но среди коллег должны быть люди такого же высокого европейского политического уровня. И почему мы должны забывать о Великобритании? Она не является членом ЕС, но является европейской страной,

– пояснил Огрызко.

Главное, чтобы участники такой делегации представляли предварительно согласованную позицию. Недостаточно просто выбрать известного политика и отправить его на переговоры. Если он начнет продвигать собственные идеи без согласования с другими государствами, Европа вновь столкнется с внутренними противоречиями.

Почему Зеленский не возглавит европейскую делегацию

А если Европа сформирует переговорную группу из нескольких лидеров, но предложит возглавить ее Владимиру Зеленскому? Не стало бы это мощным сигналом поддержки Украины и ответом на попытки России отстранить ее от определения будущей безопасности континента?

Я не думаю, что такая схема сработает. У Украины есть своя делегация и своя переговорная позиция, которую представляет ее руководство. Европейский Союз, со своей стороны, должен самостоятельно определять, кто будет выступать от его имени. Мы пока не являемся членами ЕС, поэтому не можем претендовать на право возглавлять его официальное представительство.

Конечно, наша безопасность напрямую связана с безопасностью европейских государств. Если Украина сможет обеспечить устойчивый мир и защитить себя от новой российской агрессии, это положительно повлияет на весь континент. Но такая взаимозависимость не отменяет отдельных полномочий Украины и Европейского Союза.

Это немного нереалистично. Как мы можем лишить Европейский Союз права самостоятельно определять, кто его представляет? Мы, к большому сожалению, пока не являемся его членами. У нас есть своя делегация,

– пояснил Огрызко.

Европейский Союз и НАТО уже имеют устоявшуюся практику выступать от своего имени на международных переговорах. Они могут согласовывать позиции с Украиной, координировать свои действия и поддерживать наши требования, но не должны передавать право представлять эти организации руководству другого государства.

Поэтому я считаю оптимальным вариантом две отдельные, но тесно скоординированные делегации. Украина должна защищать собственные национальные интересы, а Европа – выступать с общей позицией по вопросам безопасности континента. Самое главное, чтобы эти позиции не противоречили друг другу и не позволяли Кремлю использовать разногласия между партнерами.

Владимир Огрызко о переговорах США и России: смотрите видео