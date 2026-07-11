Об этом в беседе с 24 Каналом отметил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, который обратил внимание на процессы, уже происходящие в окружении Владимира Путина. Он предположил, как может измениться конфигурация власти в России в ближайшее время.

Что может происходить сейчас за кулисами российской власти?

"Вокруг Путина формируются группы, которые хотят его устранить, ведь они осознают, что в противном случае могут устранить их самих", – пояснил Огрызко.

Сейчас, по его мнению, ведутся закулисные консультации о том, на кого делать ставку в окружении Путина и кого "продать" Западу как человека, который сможет ему понравиться.

Главный тезис, который продвигает все окружение Путина, как отметил дипломат, – Россия должна остаться единой. Они готовы при таком условии отдать, продать, обменять его. Тогда, как они уверяют, все будет хорошо, они начнут все с нуля и станут другими. И эти разговоры неплохо воспринимаются на Западе.

Экс-глава МИД Украины предположил, какой план может готовить окружение Путина: смотрите видео

"Если взять условного Ротенберга (российский миллиардер, приближенный к Путину – 24 Канал), то он рассуждает примерно так. Мол, Путин полностью дискредитировал себя, показал, что он преступник, но ведь я, Ротенберг, в его команде. Если я его не сдам добровольно, то тогда преступником буду и я", – предположил экс-министр иностранных дел Украины.

Поэтому условному Ротенбергу, по мнению дипломата, нужно откреститься от Путина и присягнуть на верность новому западному хозяину, а также договориться с ним о том, каким образом он будет сосуществовать с Западом.

Ротенберг и ему подобные будут торговаться, сдадут Путина, пообещают уничтожить путинский режим. Однако для них важно, чтобы их никто не трогал. Также они будут торговаться по поводу будущего России. Они будут приводить массу аргументов, почему она должна сохраниться, и в первую очередь упомянут о ядерном оружии. Кроме того, о межнациональных конфликтах, которые могут разразиться. Это грозит гражданской войной, и для Запада все это будет иметь плачевные последствия,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Они могут заверить Запад в том, что только новая власть в России сможет этому предотвратить. И мягкий, доверчивый, наивный Запад, по словам экс-главы МИД, согласится на то, чтобы россияне сами разбирались со всем этим. А именно утихомиривали тех, кто начнет бунтовать, и удерживали внешний периметр. Такая логика является абсолютно приемлемой, понятной и выгодной для Запада. Дипломат предположил, что сейчас прорабатывается такой сценарий.

Напомним, что 25 июня Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию по оказанию давления на Россию с целью заставить ее прекратить войну. Эта операция включает удары по российской территории с большого расстояния. Президент заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары, который изложил план дальнобойных и среднедальностных санкций, а также результаты деятельности Центра спецопераций "Альфа" на фронте.