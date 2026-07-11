Про це у розмові з 24 Каналом зазначив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, який звернув увагу на процеси, які вже відбуваються в оточенні Володимира Путіна. Він припустив, як може змінитися конфігурація влади в Росії найближчим часом.

Що може відбуватися зараз за лаштунками російської влади?

"Навколо Путіна формуються групи, які хочуть його прибрати, адже вони усвідомлюють, що інакше можуть прибрати їх", – пояснив Огризко.

Зараз, на його думку, відбуваються підкилимові консультації щодо того, на кого ставити в оточенні Путіна і кого продавати Заходу, як людину, яка зможе йому сподобатися.

Головна теза, яку просуває усе оточення Путіна, як зауважив дипломат, – Росія має залишитися єдиною. Вони готові за такої умови віддати, продати, обміняти його. Тоді, як гарантують вони, все буде добре, вони все почнуть з нуля і ставатимуть іншими. І ці розмови непогано сприймаються на Заході.

Ексглава МЗС України припустив план, який може готувати оточення Путіна: дивіться відео

"Якщо взяти умовного Ротенберга (російський мільярдер, наближений до Путіна – 24 Канал), то він розмірковує приблизно так. Мовляв, Путін себе повністю дискредитував, показав, що він злочинець, але ж я, Ротенберг, в його команді. Якщо я його не здам добровільно, то тоді злочинцем буду і я", – припустив ексміністр закордонних справ України.

Тому умовному Ротенбергу, на думку дипломата, потрібно відхреститися від Путіна і присягнути на вірність новому західному хазяїну, а також домовитися з ним про те, у який спосіб він співіснуватиме із Заходом.

Ротенберг і йому подібні будуть торгуватися, віддадуть Путіна, пообіцяють знищити путінський режим. Однак для них важливо, щоб їх ніхто не чіпав. Також вони торгуватимуться щодо майбутнього Росії. Вони висуватимуть купу аргументів, чому вона має зберегтися, і насамперед згадають про ядерну зброю. Крім того, про міжнаціональні конфлікти, які можуть вибухнути. Це загрожуватиме громадянською війною, і для Заходу все це матиме погані наслідки,

– підкреслив Володимир Огризко.

Вони можуть запевнити Захід у тому, що тільки нова влада в Росії зможе цьому запобігти. І м'який, довірливий, наївний Захід, за словами ексглави МЗС, погодиться на те, щоб росіяни самі розбиралися з усім тим. А саме утихомирювали тих, хто почне бунтувати, і тримали зовнішній периметр. Така логіка є абсолютно прийнятною, зрозумілою і вигідною для Заходу. Дипломат припустив, що зараз пропрацьовується такий сценарій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 25 червня затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію, щоб змусити її закінчити війну. Ця операція включає далекобійні удари по російській території. Президент заслухав доповідь тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмари, який виклав план далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності та результати Центру спецоперацій "Альфа" на фронті.