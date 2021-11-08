Огромная колонна мигрантов в Беларуси отправилась к границе с Польшей: эксклюзивное видео

Нелегальные мигранты продолжают пересекать белорусско-польскую границу. В распоряжении 24 канала оказалось видео, на котором сотни людей с рюкзаками утром 8 ноября направляются в сторону границы двух государств.

По предварительным подсчетам, в направлении границы шли несколько сотен беженцев. Они направлялись к пункту пропуска "Брузги".

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Сотни мигрантов направляются к границе Беларуси и Польши

Утром 8 ноября вблизи белорусско-польской границы заметили огромную группу беженцев. Они несли с собой большие рюкзаки. Среди мигрантов были и дети.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что к такому шагу беженцев подтолкнуло "равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Мол, поляки вытесняют со своей границы мигрантов, которые направляются в Европу с белорусской стороны.

Сотни мигрантов направляются на границу с Польшей: смотрите видео

Ситуация на белорусско-польской границе

Из-за действий самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на белорусской границе возник миграционный кризис.

Белорусские пограничники выталкивают мигрантов через границу в Латвию, Литву и Польшу.

Чтобы бороться с этим, польские власти объявили там режим чрезвычайного положения. Также государство утвердило план строительства стены на границе. Президент Польши Анджей Дуда 2 ноября подписал спецзакон о строительстве "стены" на своей внешней границе ЕС. Кроме Беларуси, он будет граничить с Украиной и Россией.

В пограничной службе Польши сообщили, что с начала 2021 года они зафиксировали свыше 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Большинство, примерно 17 тысяч, произошли в октябре, 7,7 тысячи – в сентябре, более 3,5 тысячи – в августе.