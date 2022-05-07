Огромная воронка и разрушенные дома: ужасающие последствия авианалета оккупантов на Бахмут

Российские оккупанты с начала суток 7 мая обстреливали Бахмут на Донетчине. Известно о по меньшей мере одном погибшем.

На видео 24 канала с места событий видно, что город практически полностью разрушен.

Важно Оккупанты совершили авианалет на Бахмут: есть жертва, уничтожены дома

Город после обстрелов российских захватчиков выглядит как сплошные руины: изуродованные дома и огромные воронки от бомб. Окна в домах вылетели, а крыши рухнули. Земля больше напоминает решето – вся в дырах.

Кроме десятков разрушенных домов, пострадал и гипсовый завод "Синиат". Он занимался добычей гипса в шахте.

К сожалению, сейчас в прифронтовой зоне почти не осталось шахт. Фактически все повреждены, а их восстановление нерентабельно.

Последствия удара по Бахмуту: смотрите видео

Оккупанты обстрелянный гипсовый завод "Синиат": смотрите видео

Добавим, что утром 7 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Бахмуту и Краматорскому району. Один человек погиб. После обстрелов, под завалами одного из домов Бахмута найдено тело пожилого человека, поиски другого жителя продолжаются.

Ситуация на Донбассе: что об этом известно

В ночь на 6 мая российские оккупационные войска нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Два человека получили ранения.

Российские оккупанты в течение 6 мая обстреляли 15 населенных пунктов Донбасса. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

В Славянске продолжают эвакуировать маломобильных жителей. В настоящее время ведется набор группы для эвакуации людей, нуждающихся в постороннем уходе: лежащих и онкобольных, людей с серьезной инвалидностью, пожилых маломобильных жителей общины и так далее.

Группировка Объединенных сил сообщила, что в течение суток 6 мая украинские герои в зоне ООС отбили 8 атак российских оккупантов. Врагу нанесли значительные потери.

Украинские воины уничтожили:

3 танка;

8 артиллерийских систем (из них – 4 РСЗО);

7 единиц боевой бронированной техники;

3 единицы специальной инженерной;

один автомобиль врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны, которые берегут небо украинского Донбасса, сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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