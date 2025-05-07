Огромное количество ПВО вокруг Москвы: Путин очень боится провала своего парада

В Москве готовятся к параду ко Дню Победы во Второй мировой войне. Нынешняя подготовка имеет определенные нюансы: Москва защищает свое воздушное пространство от украинских беспилотников.

Исполнительный директор Центра политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала рассказал, что в Москву стянули чуть ли не все системы ПВО, которые есть в России. Если хотя бы один дрон прорвется через эту защиту, то гости могут увидеть, что, собственно, российская ПВО – это не такая уж и надежная вещь, а Владимир Путин не контролирует ситуацию.

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Вопрос престижа для Путина

"Очень символическая история: все начиналось с "Киев за три дня", а заканчивается тем, что Путин фактически вынужден спрашивать разрешения на проведение парада на Красной площади – или на Манежной. И все это свидетельствует о том, что ситуация с войной зашла очень далеко, и, очевидно, Путин боится", – сказал Александр Леонов.

Он добавил, что если таки оборона ПВО будет прорвана, это может повлиять на тех, кто является покупателями российских ПВО – они могут отказаться. Кстати, такие случаи уже случались. В частности, Индия отказывается от закупки российского вооружения, африканские страны отказываются от российских самолетов после того, как увидели, как те горят в Украине.

Очевидно, для Путина это вопрос престижа, потому что он хочет продемонстрировать, что прорвал изоляцию, что налаживает отношения,

– сказал Леонов.

Он добавил, что сейчас приезжают или те, кто имеет большое влияние на Россию и для кого она является младшим партнером – например Китай, или страны, которые в определенной степени зависят от Путина или от Китая – например Венесуэла. Они могут согласиться на его приглашение – и приехать на так называемый праздник.