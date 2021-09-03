Огромное поражение Путина, – Арестович назвал главный итог встречи Зеленского и Байдена

Представитель украинской делегации ТКГ в Минске Алексей Арестович подытожил результаты визита президента Владимира Зеленского в США. Он заметил главное достижение встреча с Джозефом Байденом, которое считает личным поражением Владимира Путина.

Таким достижения Алексей Арестович назвал то, что по итогам встречи двух президентов больше никто не говорил о безальтернативности минских переговоров.

К слову Это мертвая история, – Резников про минские переговоры

"Минск" исчезает с повестки дня

Представитель украинской делегации отметил, что после встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина президенты вышли на совместную пресс-конференцию и почти сразу заговорили о минском процессе.

Сейчас в совместной декларации ни разу не вспоминаются эти минские соглашения. Они ни разу не прозвучали. Несмотря на то, что в окружении самого Байдена есть группа людей, желающих нормализации отношений с Россией,

– отметил Алексей Арестович.

Он убежден, что снятие минского процесса с повестки дня именно американской администрацией – это огромное поражение Владимира Путина.

"В Лаврова перед встречей Байдена и Путина в одном из интервью выскочило, цитирую: "Мы никогда не позволим Украине сняться с крючка минских договоренностей". Так вот, этого крючка больше не существует", – заявил спикер украинского делегации в Минске.

Коротко о минском процессе: