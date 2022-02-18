Огромные очереди к банкоматам и заправкам: в оккупированном Донецке началась паника у населения
Пророссийские наемники на оккупированном Донбассе сообщили местным, что начинают их эвакуацию в Россию. Среди людей возникла паника, они "штурмуют" банкоматы и заправки.
Боевики распространяют фейки о том, что ВСУ будут наступать. Но сами же террористы в последние дни усилили обстрелы на оккупированных территориях, в которых страдает мирное население, передает 24 канал.
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Люди не понимают, что происходит
Местные полностью дезинформированы. В панике они стоят в очередях к банкоматам и заправкам.
Очереди в оккупированном Донецке: смотрите видео
Боевики прислали людям смс-сообщение об эвакуации. В нем также предупредили, что возможны проблемы со связью. Мол, из-за неожиданности сейчас много звонков.
Что происходит на оккупированном Донбассе
- Террористы усилили обстрелы. В частности, 18 февраля обстреляли Счастье в Луганской области. Попали в жилой дом села вблизи, также обстреляли железнодорожный путь, пожарную часть и колонну ООН.
- При этом оккупанты во всем нагло обвиняют ВСУ. Они объявили об эвакуации населения с оккупированных территорий в Россию.
- Также 18 февраля в оккупированном Донецке звучала сирена. Причины этого неизвестны.
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