В Мариуполе огромная очередь за пропусками, чтобы выехать из города, – советник мэра

Украинцы, оставшиеся в Мариуполе, массово хотят покинуть оккупированный россиянами город. Однако российские захватчики создают людям всяческие преграды.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. оккупанты, которые даже хотят переименовать Мариуполь, постоянно врут о ситуации в городе.

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Люди видят реальное положение дел и не хотят оставаться в разрушенном россиянами городе.

Безумные очереди за пропусками на выезд

Однако, как сообщил Андрющенко, выехать из Мариуполя невозможно без специального пропуска, которые выдают оккупанты. Чтобы получить такую бумажку, людям приходится стоять в огромных очередях.

Эти очереди стоят каждый день с самого утра. Люди приходят почти сразу после окончания комендантского часа в Мариуполе,

– рассказал советник мэра Мариуполя.

"Оккупанты создают бюрократические преграды"

По его словам, такие пропуска выдают в единственном месте, расположенном в Левобережном районе города. Поскольку транспорта в Мариуполе практически нет, люди добираются туда, либо пешком, либо на велосипедах.

оккупанты создают такие бюрократические преграды. Там безумные очереди на 2 – 3 недели вперед,

– сказал Андрющенко.

Часть мариупольцев, которым удалось получить так называемый пропуск на выезд, прибывает на подконтрольную Украине территорию, в частности, в Запорожье. Там каждый день встречают 50 – 100 человек, которым удалось вырваться из оккупированного Мариуполя.

Обратите внимание – очереди за пропусками на выезд в Мариуполе: смотрите видео

Фильтрационный пункт оккупантов

Как рассказал Андрющенко, недавно россияне открыли фильтрационный пункт на базе Центрального райотдела полиции, который оккупанты называют Октябрьским. Для того чтобы пройти так называемую фильтрацию, людям тоже приходится выстаивать в очередях.

"Они (оккупанты – 24 канал) просто не справляются с этими очередями. Многие люди остаются "нефильтрованными". А это с точки зрения оккупантов недопустимо", – отметил советник городского главы.



Мариупольцы в очереди за справкой о фильтрации / Фото из телеграм-канала Андрющенко

Он объяснил, что справка о фильтрации – обязательное условие не только для передвижения по городу, но и основной документ для получения пропуска на выезд.

"Фильтруют" даже пенсионеров

Андрющенко добавил, что оккупационная власть города заставляет пройти фильтрацию даже пожилых людей.

Они настолько боятся украинцев, что готовы записать в ряды "азовцев" или ВСУ даже людей, которым 75 или 80 лет,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

По его словам, сейчас оккупанты упростили процесс фильтрации и часто ограничиваются только допросом. А количество случаев задержания горожан существенно уменьшилось.

Обратите внимание – Петр Андрющенко предположил, когда деоккупируют Мариуполь: смотрите видео

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