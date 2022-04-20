Огромные разрушения и постоянные пожары: о ситуации в Мариуполе

Русские круглосуточно обстреливают Мариуполь. Несмотря на это, украинские защитники продолжают противодействовать захватчикам.

Актуальную информацию из Мариуполя предоставил представитель министерства обороны, полковник Александр Мотузяник. Собрали самое важное.

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Ситуация в Мариуполе очень напряженная

По данным Минобороны, Мариуполь находится в оперативном окружении. Город претерпел огромные разрушения, из-за постоянных обстрелов горит инфраструктура.

Поскольку Россия фактически в круглосуточном режиме осуществляет ракетные и авиационно-бомбовые удары, ведет обстрелы из артиллерии, ситуация там крайне сложная,

– говорит Мотузяник.

Однако в городе остаются защитники, продолжающие держать Мариуполь. По его словам, сейчас на территории города находятся мужественные бойцы Национальной гвардии Украины, морские пехотинцы и силы Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которые также участвуют в обороне города.

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