Огромный успех для Украины, – Пионтковский сказал, кто возглавит главные должности в Германии

Есть слухи, что до Рождества может происходить так называемое "перетягивание каната". Ведь в течение этого времени будет решаться, кто войдет в коалицию.

В то же время с каждым часом результат становится все понятнее. Об этом в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он считает, что новые важные должности в государстве возглавят такие люди:

лидер социал-демократов Олаф Шольц станет канцлером;

министром иностранных дел – Анна Бербок от партии "Зеленых";

министром финансов – Кристиан Линднер – лидер "Свободной демократической партии".

"Это огромный успех для Украины", – сказал Пионтковский.

Пионтковский: Дело не в персоналиях

Как считает публицист, будущая коалиция может достичь определенного компромисса, в частности по "Северному потоку-2".

Дело не только в персоналиях, которые будут в коалиции, а в том курсе, которого они будут придерживаться,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что на ближайшие месяцы власти Германии будут иметь сдержанную, выжидательную позицию в процессе сертификации российского потока.

Выборы в Германии 2021 года: главное

В Германии после подсчета голосов объявили предварительные результаты.

Согласно подсчетам, победу одержала Социал-демократическая партия, набрав почти 26% голосов.

Эксперты считают, что стоит ожидать трехпартийную коалицию. В нее войдут 2 "средние" партии – "Зеленая" и "Свободная демократическая партия".