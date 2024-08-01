Скандал с восстановлением "Охматдета": Минздрав обратился в полицию относительно проверок тендера
Источник:Виктор Ляшко
Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" выиграла компания "Буд-Технолоджи", что вызвало резонанс в обществе из-за возможного завышения цен. Минздрав обратился в полицию по проверке тендера.
Россия нанесла удар по больнице 8 июля, разрушив отделение пластически-реконструктивной микрохирургии. Министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа прокомментировал скандал вокруг восстановления "Охматдета".
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Дополнительные проверки по восстановлению "Охматдета"
По словам главы Минздрава, пока договор между "Охматдет" и ООО "Буд-Технолоджи", которое выиграло тендер, еще не подписан. Ляшко констатировал, что изучали способность фирмы выполнить все необходимые работы.
Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, именно поэтому мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок,
– подчеркнул министр.
Чиновник утверждает, что делает все со своей командой, чтобы процесс восстановления больницы был абсолютно прозрачен. В частности, Министерство здравоохранения вместе с "Охматдет" планирует совместный брифинг для журналистов.Обратите внимание! Брифинг планируют на 14:00, 2 августа на территории больницы "Охматдет". Представителям прессы стоит аккредитоваться для участия в мероприятии.
Портал "Наши деньги" комментировал тот факт, что "Охматдет" выбрал именно ООО "Буд-Технолоджи". По словам аналитиков, из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение в размере 307 миллионов гривен (без НДС).
Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 миллионов гривен. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение,
– акцентируют расследователи.
Со своей стороны, "Охматдет" отметил, что "проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании законодательства о публичных закупках". Зато речь идет о частном конкурсе, который организован, чтобы открыто и добросовестно использовать средства, пожертвованных гражданами.
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В то же время министр Ляшко обещает, что власть не просто отстроит "Охматдет", а обязательно сделает его еще лучше, мощнее и современнее. Чиновник уверяет: с момента, когда с компанией-подрядчиком подпишут договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет.
Отчет будет информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги.