Как Россия врет об обстреле больницы "Охматдет": анализ ISW

Кремлевская пропаганда распространяет ложную информацию об ударе по больнице "Охматдет". Аналитики заключают: россияне делают все возможное, чтобы только не признавать вину.

Институт изучения войны констатирует: плодят ложь оккупанты о ракетном ударе вопреки имеющимся фактам. Также о пропаганде, которую собирается задействовать враг, предупреждал накануне Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Ложь России об ударе по "Охматдету"

Вот такие ложные тезисы распространяют оккупанты относительно ракетного обстрела:

ракета, которая попала в медучреждение, была украинской, а не российской;

больницу "Охматдет" использовали для лечения раненых украинских солдат.

Украина хранила ракеты в больнице "Охматдет";

украинская ракета ПВО повредила гражданские объекты в Киеве.

больница "Охматдет" является военным объектом, а не гражданской больницей.

российская ракета случайно попала в больницу при попытке поразить завод "Артем".

Российские официальные лица и медиаигроки пытаются отвести от себя ответственность за удар по детской больнице "Охматдет". Они выдвигают ложные заявления о задействованных ракетах и состоянии больницы – все вопреки имеющимся доказательствам,

– пишет ISW.

Именно российская ракета Х-101 нанесла удар по больнице "Охматдет". К тому же СМИ со ссылкой на правоохранителей утверждают, что враг программировал цель именно на медицинское учреждение и понимал последствия своих действий.

Многие из этих ложных российских информационных операций не освобождают Кремль от юридической или моральной ответственности за последствия ударов по Украине.

Москва целилась на то, чтобы показать больницу "Охматдет" якобы законной военной целью. Однако это медицинское учреждение даже не является военным госпиталем – это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине, которая принимает до 18 000 детей в год.

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Статьи 18 и 19 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которую подписала Россия, говорят: